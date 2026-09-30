Metro CDMX HOY 30 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 30 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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#MetroAlMomento:



Las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B continúan con afluencia moderada y circulación constante.



Se registra afluencia alta en las Líneas 3 y 7 lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Personal del Sistema… pic.twitter.com/h2cW4E9HXE — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto al Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ Alta afluencia en Línea 7?? O sea que por eso está detenido el tren desde hace más de 10 minutos ”

“ Manden un metro vacío a Aquiles sedan o camarones… "

“Línea 7 el rosario, no dejan pasar al andén de tanta gente que hay, a qué hora se mueven?”

Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 30, 2026

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“ Línea 3 estación guerrero dirección universidad todos los vagones vienen llenos”

“ Manden tren linea 3 dirección Universidad ”

“10 minutos de base por estación”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 9

Línea 2

Línea 6

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LMCT