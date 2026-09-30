Metro CDMX HOY 30 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 30 de septiembre.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto al Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Alta afluencia en Línea 7?? O sea que por eso está detenido el tren desde hace más de 10 minutos”
- “Manden un metro vacío a Aquiles sedan o camarones…"
- “Línea 7 el rosario, no dejan pasar al andén de tanta gente que hay, a qué hora se mueven?”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 3 estación guerrero dirección universidad todos los vagones vienen llenos”
- “Manden tren linea 3 dirección Universidad”
- “10 minutos de base por estación”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea A
- Línea 9
- Línea 2
- Línea 6
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LMCT