¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 30 de septiembre: Estas son las líneas con marcha lenta

El Metro informó que el avance entre los trenes es constante; te contamos el tiempo de espera

Tiempos de espera en el Metro HOY
Tiempos de espera en el Metro HOY Foto: X: @MetroCDMX
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 30 de septiembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto al Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

  • Alta afluencia en Línea 7?? O sea que por eso está detenido el tren desde hace más de 10 minutos
  • Manden un metro vacío a Aquiles sedan o camarones…"
  • Línea 7 el rosario, no dejan pasar al andén de tanta gente que hay, a qué hora se mueven?

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

  • Línea 3 estación guerrero dirección universidad todos los vagones vienen llenos”
  • Manden tren linea 3 dirección Universidad
  • 10 minutos de base por estación

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

  • Línea A
  • Línea 9
  • Línea 2
  • Línea 6

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LMCT

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