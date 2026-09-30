Fija el IECM los topes para gastos de precampañas

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó de manera unánime los topes de gastos de precampaña para diputaciones y alcaldías rumbo a las elecciones del próximo año, las cuales variarán según los distritos, en el caso de los primeros, y de las 16 demarcaciones territoriales.

Durante la Novena Sesión Ordinaria, la consejera electoral Melisa Guerra Pulido explicó que las disposiciones aprobadas aplicarán para los procesos internos de selección de candidaturas al Congreso de la Ciudad de México, así como para las personas que aspiren a competir por alguno de estos dos cargos. Las precampañas se realizarán entre el 4 de enero y el 12 de febrero de 2027.

EL DATO: LOS CAPITALINOS votarán el 6 de junio de 2027 por 286 cargos públicos, los cuales son los puestos de las 16 alcaldías, 204 concejalías y 66 diputaciones locales.

“La determinación de estos montos no responde a una decisión discrecional de la autoridad electoral, por el contrario, deriva del cumplimiento de un mandato legal expreso que se sustenta en la experiencia institucional acumulada por el IECM y en acuerdos emitidos por autoridades jurisdiccionales en la materia”, declaró.

De acuerdo con el órgano, los costos para cada una de las alcaldías tendrán variaciones amplias entre una y otra.

Por ejemplo, la demarcación donde más recursos públicos se podrán ejercer para llevar a cabo las precampañas correspondientes al proceso electoral 2026-2027 es Iztapalapa, con un monto de un millón 626 mil 981.5.

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A este último territorio le siguen de cerca Gustavo A. Madero, con un millón 129 mil 167.42 pesos; Álvaro Obregón, con 663 mil 161.12 pesos; Tlalpan, con 615 mil 597.99 pesos, y Coyoacán, con gastos de precampaña aprobados por 612 mil 10.55 pesos.

Las cinco demarcaciones donde menos presupuesto público se podrá ejercer para competir por alguna alcaldía son Miguel Hidalgo, con 351 mil 942.93 pesos; Tláhuac, con 339 mil 227.7 pesos; Magdalena Contreras, con 226 mil 492.19 pesos; Cuajimalpa, con 200 mil 605.97 pesos, y Milpa Alta, con un monto final de aprobación que equivale a 127 mil 221.57 pesos.

“Los topes de gastos de campaña cumplen una función elemental para el adecuado desarrollo de los procesos electorales. Por un lado, establecen parámetros claros y verificables para el ejercicio de los recursos durante las precampañas.

“Por otro, contribuyen a preservar condiciones de equidad en la contienda evitando que la capacidad económica de las personas aspirantes se traduzca en ventajas indebidas”, mencionó Guerra Pulido.

En lo que respecta al tope de gastos de precampaña para aspirantes a diputaciones locales, los consejeros del Instituto electoral capitalino aprobaron que quede entre los 308 mil 52.62 y los 215 mil 65.88 pesos, esto en función de cada uno de los 33 distritos electorales situados en la capital del país.

LAS BOLSAS ı Foto: Especial

Respecto a la diputación local migrante, el límite de erogaciones se estableció en 122 mil 904.98.

Según lo expuesto por el Consejo General del IECM, la metodología empleada atiende a la regla específica prevista por el artículo 289 (fracción III) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Esta última especifica que los gastos de precampaña no podrán exceder a 20 por ciento del tope de gastos de campaña del proceso electoral ordinario inmediato anterior.