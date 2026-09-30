Prevén para antes de junio el aval a ordenamiento del Valle

EL SECRETARIO de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, confió en que el Congreso de la Ciudad de México apruebe antes de las elecciones de 2027 el Programa de Ordenación para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

84 Municipios y demarcaciones con forman la ZMVM

17.7 Por ciento de los mexicanos vive en la metrópolis

Durante la entrega de la propuesta a legisladores capitalinos, el funcionario local dijo que el documento, una prioridad debido a la importancia que este tiene para regular las condiciones de vida de más de 23 millones de personas, las cuales radican en los 84 municipios contemplados en este sector integrado por la capital, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Además, porque, explicó Irazoque Palazuelos, el programa actual data de 1998 y hace referencia a una ZMVM que ya no existe, por ello consideró que es urgente un nuevo documento que sea acorde con la nueva realidad.

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“Ojalá tengamos todas las condiciones (para aprobar el Programa de Ordenación Metropolitana). La intención es que se llegue a la aprobación del programa, por supuesto, antes de esa fecha”, enfatizó.

Al respecto, la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, Xóchitl Bravo Espinosa, aclaró que este programa de ninguna manera contemplará el cobro de nuevos impuestos que deban cobrarse a los 23 millones de habitantes del Valle de México.

De acuerdo con lo expuesto, el plan busca concretar un punto de coordinación entre las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, puntos cuya geografía contempla varios municipios que forman parte de la ZMVM.

EL TIP: EL PROGRAMA de Ordenación considera seis ejes transversales, entre ellos, los derechos humanos.

“¿Qué sí tenemos que hacer de manera coordinada? Procurar que, por ejemplo, el emplacamiento sea en el estado de donde venimos. Después, por intentar evadir algunos derechos (como multas), pues emplacamos en otros estados junto con las tenencias y las verificaciones.

“Eso conlleva, solamente con ese ejemplo, una responsabilidad inmensa de los tres gobiernos”, declaró Bravo Espinosa ante medios de información.

El objetivo del nuevo Programa de Ordenación también pasará por coordinar de mejor manera las prácticas en materia de seguridad, aunque también se contemplan ejes que garanticen cabalmente derechos humanos de los habitantes de la metrópoli.

En su participación, el diputado morenista Alberto Vanegas Arenas reiteró que el Programa de Ordenación para la Zona Metropolitana del Valle de México permitirá atender y solucionar problemáticas que las cuatro entidades comparten, como la falta de agua y vivienda, así como la gestión de residuos y prevención de riesgos.