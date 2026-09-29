Congreso de CDMX avala minuta sobre doble nacionalidad para Presidencia y Jefatura de Gobierno

Sesión en el Congreso de la Ciudad de México, el 29 de septiembre de 2026.

Horas después de su aprobación en el Senado de la República, el Congreso de la Ciudad de México avaló la reforma constitucional para que quienes aspiren a la Presidencia, a alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno sólo cuenten con la nacionalidad mexicana.

En la Sesión del Constituyente Permanente, los legisladores locales avalaron con 44 votos en favor, 15 en contra y cero abstenciones, el documento que enviad al recinto de Donceles, así como a los congresos de las otras 31 entidades, para su análisis, discusión y votación.

“Esta reforma le pide una sola cosa a muy pocas personas: quien quiera ser Presidente o Presidenta de la república, gobernar un estado o encabezar la Jefatura de Gobierno de esta ciudad tiene que tener únicamente la nacionalidad mexicana. Si tiene otra renuncia antes de registrarse y mientras gobierne no puede adquirir otra, y cuando termine la puede volver a adquirir”, expresó diputado Ángel Augusto Tamariz Sánchez, de Morena.

“Son 33 cargos, sólo 33 cargos. No se le quita el voto a nadie, no le quita la doble nacionalidad a nadie, no le impide a ninguna persona binacional ser diputada, senadora, alcaldesa o servidora pública”, agregó desde la tribuna.

En contraste, Claudia Susana Pérez Romero y Raúl de Jesús Torres Guerrero, del PAN, se pronunciaron a favor de la doble nacionalidad, pues consideraron que no importa si una persona tiene otra nacionalidad, además de la mexicana, ya que la defensa de la soberanía no radica en la o las nacionalidades.

En la bancada del PAN, las y los legisladores tenían cartulinas con la leyenda: “Morena traiciona a migrantes”, mensaje que fue criticado por el oficialismo al argumentar que la minuta no atenta en contra de los migrantes.

Asimismo, la diputada Tania Larios Pérez, del PRI, calificó como inaceptable “estigmatizar, politizar y criminalizar” a quienes tienen una segunda nacionalidad.

“El PRI va a votar en contra de esta reforma, porque es inaceptable estigmatizar, politizar y criminalizar como enemigos de la patria a los migrantes mexicanos que tienen otra nacionalidad. Estamos discutiendo una reforma que parte de una sospecha profundamente equivocada: creer que un o una mexicana vale menos, es menos leal o representa algún riesgo para nuestro país en los intereses porque tiene una segunda nacionalidad”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha explicado que el objetivo de la iniciativa es que para evitar conflictos de interés.

En 2024, PAN acusó supuesta doble nacionalidad de Clara Brugada

Si bien el PAN cuestiona el dictamen que ya fue aprobado en el Senado, en 2024, en el marco de las elecciones en la Ciudad de México, el entonces candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada Cortina, así como su coordinador de campaña, Federico Döring Casar, señalaron a la entonces candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada Molina, por, supuestamente, tener la nacionalidad guatemalteca.

Los panistas incluso aseguraron tener la supuesta acta de nacimiento de la exalcaldesa de Iztapalapa para afirmar que había nacido en el país centroamericano. Incluso si esto hubiera sido verdad, la morenista no estaba impedida para competir e incluso gobernar la ciudad.

El 28 de mayo de 2024, Brugada Molina demostró a los panistas que era mexicana, al publicar en redes sociales su acta de nacimiento.

“Soy 100% mexicana y chilanga, y seré la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por eso en la oposición están desesperados y al borde de un ataque. No les creas. Como dije, cada mentira costeará la construcción de una Utopía”, escribió en la red social X.

Soy 100% mexicana y chilanga, y seré la próxima Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por eso en la oposición están desesperados y al borde de un ataque. No les creas. Como dije, cada mentira costeará la construcción de una Utopía.#LaJefaEsClara#YoVotoClara#VotaTodoMorena pic.twitter.com/8tTksHvliA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 29, 2024

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