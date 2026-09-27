‘Mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo ni violación a nuestra territorialidad’: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró mensaje de soberanía nacional en su cierre de gira 'Honestidad y resultados' desde el Zócalo CDMX.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que las y los mexicanos no aceptan injerencia, intervencionismo no violación a la territorialidad, y que en su Gobierno es prioridad la defensa de la soberanía, la independencia y la justicia social.

En su mensaje desde el Zócalo de la Ciudad de México este domingo, con motivo del cierre de su gira Honestidad y resultados, la presidenta hizo un recorrido por la historia de la Independencia de México, y recordó que este episodio culminó un día como hoy, 27 de septiembre, pero de 1821.

🇲🇽 Claudia Sheinbaum reiteró que la defensa de la soberanía, la independencia y la justicia social es una prioridad de su Gobierno.



Durante el cierre de su gira Honestidad y resultados en el Zócalo, recordó la consumación de la Independencia de México, el 27 de septiembre de… pic.twitter.com/UjlsPvcnMF — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

Aseguró que, en dicho episodio histórico, el pueblo y los héroes de la patria lucharon en favor de la soberanía, la independencia y la justicia social, valores que, aseguró, las y los mexicanos y el Gobierno que encabeza siguen defendiendo hoy en día .

Por ello, exclamó, es que las y los mexicanos “no queremos injerencias, intervencionismo ni violación a nuestra territorialidad” .

“Ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria, esa solo le pertenece al pueblo de México”, abundó Sheinbaum Pardo.

🇲🇽 Durante el cierre de la gira “Honestidad y Resultados” en el Zócalo de la CDMX, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política tiene derecho a determinar el presente o futuro del país.



📢 La mandataria sostuvo que la… pic.twitter.com/vGQGSG2bGR — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 27, 2026

Transformación defiende valores conquistados por luchas sociales: soberanía, justicia..

En otro momento de su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno que encabeza defiende los valores conquistados por luchas históricas en el país: además de la soberanía, la independencia, la libertad y la justicia social.

En materia de justicia social , destacó que se ha reconocido la educación y los apoyos en este rubro como un derecho, además de que se elevó a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores.

Aspecto del Zócalo capitalino poco antes del inicio del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

“Los recursos públicos ya no van para privilegios de unos pocos, sino para el bienestar de la mayoría”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, remarcó que la Constitución ahora reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, así como la igualdad sustantiva de las mujeres.

En el mismo sentido, enfatizó que la Carta Magna fortalece la democracia al prohibir el nepotismo y garantizar que los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sean elegidos por voto popular.

Sobre la libertad , Sheinbaum Pardo aseguró que los Gobiernos de la Transformación defienden este valor, pero bajo el principio de “libertad con bienestar” .

Finalmente, sobre la soberanía nacional , recordó que ya están en la Constitución artículos que defienden la rechazan la injerencia extranjera y penas para agentes extranjeros que intenten violar el territorio nacional.

Además, recordó que hay una propuesta en revisión en el Congreso cuyo objetivo es que toda persona que aspire a un cargo público solo cuente con nacionalidad mexicana.

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