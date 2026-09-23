No puedes tener dos banderas: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el rechazo de actores políticos a su propuesta para restringir el acceso a determinados cargos públicos de personas con doble nacionalidad, al sostener que quienes representan al Estado mexicano deben mantener su lealtad exclusiva para defender sólo sus intereses.

La mandataria vinculó la iniciativa con la defensa de la soberanía y la independencia del país, particularmente ante las expresiones de intervención en territorio nacional que se han registrado desde el extranjero: “En el momento actual (la iniciativa) es muy relevante. Es la defensa de la soberanía y la independencia y a quién representas, ¿a tu pueblo o a dos pueblos? Representas a uno. No puedes representar a dos. Me llaman la atención los partidos que no quieren votar a favor de esta reforma”.

El Dato: La propuesta cobró fuerza en el contexto de discusiones sobre la presunta injerencia de EU y otras naciones en las políticas internas de México y América Latina.

Sheinbaum Pardo aclaró que la propuesta no pretende impedir que los mexicanos tengan dos o más nacionalidades, sino establecer una condición para quienes aspiren a cargos de alta representación del Estado.

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Explicó que recientemente recibió una carta de mexicanos residentes en el extranjero que expresaron sus inquietudes sobre la iniciativa y enfatizó que quienes nacieron en Estados Unidos, son hijos de padres mexicanos y se registran como mexicanos, por lo que mantienen plenamente esa nacionalidad.

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La mandataria sostuvo que la diferencia surge al momento de ejercer cargos de alta responsabilidad, como la Presidencia de la República, pues consideró incompatible representar al Estado mexicano y mantener compromisos de nacionalidad con otro país: “¿Cuál es tu nacionalidad? No puedes tener dos banderas. No puedes tener dos juramentos. Sólo tienes que tener uno”.

Ante lo que consideró un posible conflicto de intereses, insistió en que quienes ocupen los cargos contemplados en la reforma deben representar exclusivamente a México: “Sólo puedes representar al pueblo de México. No puedes representar a nadie más”.

Aunque el argumento oficial de Morena se basa en la “soberanía y evitar la injerencia extranjera”, en el debate político se han mencionado antecedentes específicos como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Partidos como el PAN, PRI y MC argumentan que la reforma está diseñada con “dedicatoria política” para frenar a posibles candidatos de la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2030 o gubernaturas clave.