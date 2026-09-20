Sheinbaum reivindica soberanía nacional desde Sinaloa: ‘los mexicanos definimos nuestro futuro’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Culiacán, Sinaloa, el 20 de septiembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó la defensa de la soberanía nacional y afirmó que ningún gobierno extranjero debe intervenir en las decisiones de México.

Durante su gira nacional de rendición de cuentas en Culiacán, Sinaloa, la mandataria advirtió que la injerencia “no resuelve los problemas” en México.

“La injerencia no resuelve los problemas. La injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz", señaló. “No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio. Los mexicanos definimos nuestro futuro”, sostuvo.

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La Presidenta recordó distintos episodios de injerencia extranjera en la historia de México, entre ellos el papel entonces del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, en el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, así como en su posterior asesinato junto al vicepresidente José María Pino Suárez.

“... la injerencia genera violencia. La cooperación para el desarrollo genera paz, y lo que requiere Sinaloa y el país completo es paz con justicia, libertad y soberanía” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Por otra parte, Claudia Sheinbaum sostuvo que a partir de 2018 “comenzó a cambiar el país”. Como ejemplo, se refirió al aumento del salario mínimo general, que pasó de 2 mil 800 pesos a 9 mil 282 pesos mensuales entre 2018 y 2026, “y el salario va a seguir aumentando por encima de la inflación”, adelantó.

Sinaloa respalda defensa de la soberanía pese a ‘tiempos complejos de violencia’

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, afirmó que la entidad respalda a la Presidenta, así como la defensa de la soberanía nacional.

Al dar la bienvenida a la Presidenta, reconoció que Sinaloa atraviesa “tiempos complejos de violencia y dolor”, pero señaló que el respaldo del Gobierno Federal “representa la esperanza para que Sinaloa recupere, siga recuperando, su tranquilidad y seguridad”.

“Sabemos que alcanzar la paz y la tranquilidad es posible trabajando en coordinación, la Federación, el Estado y los municipios, con la participación de la sociedad, de los sectores productivos, de las universidades y del pueblo mismo, a través de una política de bienestar que atienda las causas” Graciela Domínguez Nava, gobernadora interina de Sinaloa



Domínguez Nava también destacó el reciente despliegue de personal del Gabinete de Seguridad para fortalecer la seguridad en Sinaloa, donde la presencia de efectivos supera los 20 mil elementos.

La gobernadora también vinculó la construcción de paz con el bienestar social y el acceso a derechos como educación, vivienda, salud y pensiones.

Finalmente, la gobernadora interina afirmó que la soberanía forma parte de la dignidad de los pueblos y expresó su respaldo a la posición de la Presidenta en defensa de la capacidad de México para definir su propio destino.

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cehr