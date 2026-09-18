Estrena Brugada el albergue canino más grande del país

Clara Brugada (centro) y parte de su gabinete, ayer, en el albergue.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró en la alcaldía Venustiano Carranza el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal Xólotl, el cual es el albergue más grande del país y tendrá capacidad para atender y salvaguardar a más de 600 perros.

Durante la apertura de este sitio, en la Alameda Oriente, la mandataria capitalina destacó que el lugar cuenta con 20 módulos para la estancia canina, espacio para el almacenamiento de alimento, medicinas e insumos caninos, un consultorio de servicios médicos, quirófano, estética canina, zona de adiestramiento y hasta basurero.

“Hoy abrimos este albergue, que más que eso, es una nueva etapa en la historia del bienestar animal dentro de la ciudad. Esta obra representa un cambio profundo en nuestra manera de entender la ciudad y de la relación que queremos de tener con los animales.

“Éste ya es el Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal más grande del país y el segundo más grande de América Latina”, aseveró Brugada Molina durante la inauguración del recinto.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, la inversión para este albergue asciende a 112 millones de pesos, los cuales se utilizaron para acondicionar un total de 51 mil 700 metros cuadrados dentro de la Alameda Oriente.

En total, el sitio cuenta con seis mil 402 metros cuadrados de superficie construida, los cuales tienen áreas de día y de noche, así como estancias destinadas para perros, gatos y para el personal que estará a cargo del sitio.

El albergue inaugurado este jueves en Venustiano Carranza estará destinado a atender perros y gatos en situación de vulnerabilidad, los cuales en algún momento han padecido violencia física y por ello, necesitan un entorno donde puedan vivir con dignidad.

Clara Brugada reafirmó el compromiso que tiene su Gobierno con poner el presupuesto público al servicio de todos los seres sintientes que radican en el centro del país.

“Recordemos que estamos pensando abrir, construir un espacio lúdico para los animales. Una utopía animal en esta Alameda Oriente, y estaremos pronto arrancando las obras. Allí será para que la población pueda disfrutar en un lugar con sus animales, traer a los animales que también van a disfrutar del espacio”, mencionó la Jefa de Gobierno, quien recorrió el espacio animalista.