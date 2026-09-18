En 3 años suben 27.7% las quejas por los despidos injustificados

Las inconformidades por despido injustificado aumentaron en los últimos tres años 27.7 por ciento, al pasar de 47 mil 250 en 2023 a 60 mil 341 para 2026, de acuerdo con el Centro de Conciliación Laboral (CCL) de la Ciudad de México.

Datos entregados por el órgano descentralizado a La Razón, vía transparencia, muestran que el año pasado, hubo un promedio de cinco mil 28 conflictos por cese al mes, mil 160 al término de cada semana, 165 al día, más de seis cada 60 horas y uno cada 10 minutos.

Si bien el documento no precisa las causas de las destituciones, el especialista en derecho laboral, Alejandro Vázquez Tenorio, consideró que la mayor parte de los casos que ocurren en la capital tienen que ver con supuestos recortes de personal.

El Dato: La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revela que la tasa de ocupación en la Ciudad de México al segundo trimestre de 2026 fue de 96.1 por ciento.

“Yo estimaría que 60 por ciento de los despidos, tienen que ver con recorte de personal. Y ya otras causas, pues muchas veces son por hostigamiento, lo que se conoce como el famoso mobbing, que es como un término que ya se le da a este problema”, afirmó.

Una solicitud ingresada al CCL por despido puede iniciarse como parte de un proceso de negociación cuando un trabajador es cesado por diversos motivos, lo cual incluye la falta de justificación, para llegar a una conciliación con la empresa. Estos trámits aumentaron desde el final de la pandemia por Covid-19.

Los ceses laborales también presentan alzas notables tras los primeros seis meses de este 2026, ya que con corte al mes de junio hubo 35 mil 369 quejas relacionadas con destituciones.

100 Mil empleos formales se crearon en junio pasado en la ciudad

Esta contabilidad del presente periodo es considerablemente más grande si se le compara con la de los primeros semestres de los últimos tres años, entre los que se ponderan las estadísticas de 2023, 2024 y 2025.

Entre enero y junio de 2023, el CCL registró 24 mil 890 trámites iniciados por trabajadores aparentemente afectados; en el mismo periodo de 2024 la autoridad tuvo 25 mil 540 casos; mientras que, en 2025, la contabilidad llegó a 32 mil 662 asuntos laborales.

De acuerdo con, Vázquez Tenorio, la problemática del despido masivo en el centro del país empezó en 2023, ya que durante la pandemia por Covid-19, muchas empresas no tenían una forma legalmente válida de cesar a sus trabajadores.

“Prácticamente fue de 2020 a 2023 que esto se estancó, casi no hubo despidos masivos en empresas privadas, porque no había una manera legal de correr o determinar eso contra el trabajador.

“Si bien, por ejemplo, muchas empresas de restaurantes o cosas que se dedicaban a la atención del cliente sufrieron estas consecuencias, se contuvo en ese tiempo”, aclaró el experto.

La información entregada a este diario por el CCL muestra también que cada año, enero siempre es el mes con más inconformidades por despidos.

Ejemplo de lo anterior es que durante los primeros 31 días de 2023, el órgano registró cuatro mil 629 trámites iniciados por ceses, aspecto que representa 44.87 por ciento más que los presentados en diciembre del mismo periodo, momento en el que hubo dos mil 77 documentaciones presentadas.

Para enero de 2025, esta misma cifra aumentó a seis mil 149 trámites ante el CCL, número que constata la tendencia al alza que presentan los conflictos entre patrones y empleados despedidos.

POCOS ACUERDOS. A pesar de que entre 2023 y 2025, las quejas por destituciones en la ciudad se elevaron 27 por ciento, los convenios por despido no lo hicieron proporcionalmente hablando después de la pandemia por Covid-19.

Al término de 2023, el Centro de Conciliación Laboral de la capital reportó 19 mil 537 convenios derivados de 47 mil 250 quejas. Esta suma sólo llegó a 21 mil 848 acuerdos, luego de que en 2025 hubo 60 mil 341 inconformidades por pérdidas de empleo.

El incremento en los consensos que patrones y empleados despedidos consiguieron fue de únicamente 11.83 por ciento general en los últimos tres años.

No onstante, el CCL detalla en su página web que, de acuerdo con el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo, existen casos de excepción a la conciliación “que pueden ir directamente ante los tribunales competentes”.

Los bajos índices en este indicador pueden tener una interpretación diversa para Vázquez Tenorio, ya que el abogado laboral explicó a este periódico que cada empresa tiene una política muy distinta frente a los despidos de empleados.

SIN TRABAJO ı Foto: Especial

“A lo mejor hay algunas empresas que tienen el capital y que saben que a lo mejor un maltrato, es mejor que un buen juicio, ¿no? Por eso deciden cerrar los casos, para mantener los juicios en el mínimo posible, pero también hay muchas empresas grandes que en vez de querer cerrar casos en la vía concilicitatoria, te dicen: ‘¿sabes qué? No vamos a arreglar absolutamente nada aquí en el centro y demándame. Ya en el tribunal vemos si te pago o no te pago’”, explicó Vázquez Tenorio.

A pesar de esta situación, el especialista en derecho contó que 80 por ciento de los casos de despido son muy fáciles de ganar, pese a que el tiempo estimado de espera para una resolución suele ser de tres años.

“Se considera al trabajador como vulnerable. Por ende, pues el trabajador, digamos que de todas las demandas que presente, en un 80 por ciento son procedentes y condenables. Ese último 20 por ciento, directamente yo creo lo señalaría como una mala representación.

“Si bien una demanda de que la ganas, la ganas, tampoco es muy rápido. La ganas, pero en tres años más o menos. Yo por eso siempre les comento a mis clientes esto. Que es 100 por ciento seguro que vas a ganar, pero ten en cuenta que va a ser tardado, tienes que ser paciente”, advirtió Vázquez Tenorio.