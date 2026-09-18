Expropiación de Cuba 11: Celebra vecino “victoria”

Una vecina afectada por el desalojo protesta el 27 de agosto pasado.

A más de un año del desalojo de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la expropiación del inmueble y las familias que desde el primer día de su desalojo instalaron un campamento frente al edificio, ahora esperan que concluyan las reparaciones para regresar a los departamentos que habitaban.

Edmundo Arenas, uno de los afectados, contó a La Razón que la madrugada de ayer autoridades del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) acudieron al inmueble para realizar los trámites correspondientes y que este jueves llegó material para cubrir una parte del edificio, como parte de las acciones previas a los trabajos de rehabilitación.

El Dato: El abogado de los afectados denunció que dos notarios de Hidalgo estarían detrás de las escrituras usadas para el desalojo en Cuba 11 y de otros casos similares en la ciudad.

“Desde el primer día en que fuimos desalojados no nos hemos movido de aquí. Se instaló un campamento y todavía hasta el día de hoy está ese campamento. Hemos realizado guardias todos los días, sábados, domingos, días festivos, con calor, con lluvia, con viento

“(La expropiación) es un logro, es una victoria, porque desde el momento en que estuvimos con un pie en la calle, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, a dónde íbamos a ir, qué iba a ocurrir con cada uno de nosotros”, relató.

El desalojo ocurrió el 27 de agosto de 2025 y dejó a 17 familias fuera del inmueble. Dos meses después, los vecinos permanecían en un campamento instalado en la vía pública y, junto con su abogado, Arturo Aparicio, anunciaron que presentarían una iniciativa con 14 modificaciones a leyes capitalinas para combatir los despojos y los desalojos simulados.

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Ahora, con la expropiación concretada, el siguiente paso será determinar las condiciones en que se encuentra el edificio y establecer las reparaciones necesarias antes de permitir el regreso de los habitantes. El titular del Invi, Inti Muñoz Santini, dijo que la rehabilitación se hará con autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes; además, los afectados acreditaron su arraigo vecinal.

Edmundo Arenas explicó que el inmueble está por cumplir 100 años y las autoridades deberán revisar, entre otros aspectos, las tuberías de agua y las instalaciones eléctricas, algunas de las cuales fueron modificadas por los propios vecinos.

“Todavía no conocemos a qué grado está dañado el edificio y cada uno de los departamentos. Esto se valorará en cuanto ellos entren y tomen nota de la gravedad del caso”, explicó.

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Los habitantes calculan que los trabajos podrían tardar entre uno y dos meses, dependiendo de cada departamento y área común, aunque reconocen que el plazo dependerá de la evaluación del inmueble y del personal que se destine a las reparaciones.

El regreso tampoco será inmediato. Una vez rehabilitado el edificio, cada titular deberá realizar ante el Invi los trámites necesarios para adquirir mediante un crédito de vivienda el departamento que ocupaba antes del desalojo.

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“Cada vecino va a llegar al departamento en que habitábamos, pero con el correspondiente trámite y conforme a las indicaciones del Invi para realizar la compraventa de cada departamento mediante un crédito de vivienda”, detalló.

Durante el periodo que han permanecido fuera de sus hogares, Edmundo Arenas señaló que fallecieron tres vecinos: Alfredo Montoya, Salvador y Guadalupe. También recordó a su hermano, Víctor Arenas Guerra, quien ya no vivía en Cuba 11, pero aún visitaba a los vecinos.

Edmundo Arenas destacó el acompañamiento gratuito del abogado Arturo Aparicio, quien, dijo, los orientó para seguir con sus gestiones tras el desalojo.

Sobre la persona que en su momento aseguró ser propietaria del inmueble, el vecino sostuvo que nunca se acreditó oficialmente la propiedad con documentos, por ello, el Gobierno capitalino decidió llevar a cabo la expropiación.