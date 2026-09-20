Mario Delgado exhorta a reforzar ‘El ABC de las Emociones’ en Básica y Media Superior

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, exhortó a las autoridades educativas estatales a participar, reforzar y promover la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, iniciativa para involucrar al sistema educativo en la atención y promoción de la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), explicó que esta iniciativa incorpora como prioridad la salud mental de las y los estudiantes de secundaria y educación media superior, y fue desarrollada de manera conjunta por la SEP, la Secretaría de Salud y especialistas en salud mental y prevención de las violencias.

La Presidenta Claudia Sheinbaum junto a jóvenes estudiantes. ı Foto: Cortesía

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que se distribuirán 18 millones de guías en escuelas secundarias y bachilleratos, tanto públicos como privados, a a jóvenes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

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Al respecto, Mario Delgado subrayó la importancia de que las guías sean entregadas en tiempo y forma, así como de elaborar una planeación para abordar el tema de la salud mental una hora por semana, con el objetivo de que adolescentes y jóvenes estén bien en sus entornos familiar, escolar y comunitario.

Rodríguez Mora agregó que también se diseñaron cursos para maestras y maestros sobre “El ABC de las Emociones”, dirigidos a directivos y personal administrativo de las escuelas de la República. Enfatizó que es importante que en algunas sesiones participen la gobernadora o el gobernador de la entidad, así como otros funcionarios federales y estatales, a fin de que el primer lunes de cada mes se realicen sesiones sobre este tema.

La titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Yerania Enríquez López, habló de la importancia de esta iniciativa para jóvenes de 14 a 18 años, con una metodología cuantitativa y cualitativa para obtener muestras a partir de escuchar a los jóvenes sobre indicadores de malestar emocional, depresión, ansiedad y suicidio, así como afectaciones relacionadas con el uso de dispositivos digitales.

Subrayó que esta evaluación y los módulos de orientación, realizados directamente en las escuelas, tienen un enfoque preventivo dirigido a las y los adolescentes y jóvenes. Además, las personas que no estudian y quieran obtener información sobre el tema podrán acudir a centros comunitarios para mejorar su bienestar emocional y fortalecer sus vínculos familiares.

A su vez, la coordinadora de Prevención de Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Mariana Pérez Gay Rossbach, mencionó el desarrollo de pláticas interactivas para abordar las emociones y la salud mental, con presencia de funcionarios federales y estatales en las escuelas, a fin de promover espacios de reflexión y diálogo, mediante actividades de 50 minutos cada semana.

Indicó que a partir del 28 de septiembre entrarán brigadas de profesionales de la salud para impartir pláticas de prevención en salud mental, con mayor énfasis en los territorios prioritarios y de paz, así como brindar apoyo a todos los jóvenes en centros comunitarios de los estados, mediante el desarrollo de temas relacionados con la salud emocional, la cultura y el deporte.

Aseguró que la Línea de la Vida, 800 911 2000, es una alternativa para la atención de crisis, orientación e información, y funciona las 24 horas, los siete días de la semana.

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cehr