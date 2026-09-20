Sheinbaum anuncia atención directa del gabinete federal en Sinaloa a partir de la próxima semana

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Culiacán, Sinaloa, el 20 de septiembre de 2026.

A partir de la próxima semana, el Gabinete del gobierno de México acudirá a Sinaloa para atender directamente a las y los sinaloenses, anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Culiacán, donde refrendó su respaldo al gobierno estatal.

Durante su visita a Sinaloa como parte de su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”, la mandataria reiteró su respaldo a la entidad y, ante más de 40 mil personas reunidas en la Feria Ganadera, sostuvo que “en los momentos difíciles se sale juntos y juntas”.

“Aquí lo más importante es unión entre pueblo y gobierno, no puede haber división entre pueblo y gobierno, yo lo digo de una manera: gobierno y pueblo unido jamás será vencido” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Sheinbaum Pardo detalló que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no faltarán recursos para apoyar a las y los agricultores; en tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ampliará un mes más el subsidio para la entidad.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) creará 20 nuevas preparatorias, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apoyará con un presupuesto extraordinario al pueblo sinaloense.

Posteriormente, dijo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), coordinarán acciones en favor del camarón de Sinaloa.

En materia de seguridad, informó que se mantendrán los elementos de las Fuerzas Armadas el tiempo que sea necesario y resaltó acciones de atención a las causas con la integración de 5 mil jóvenes al programa “Jóvenes Unen al Barrio” y la construcción de 10 Centros Comunitarios “México Imparable”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Culiacán, Sinaloa, el 20 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

La Presidenta informó que en Sinaloa un millón 128 mil personas reciben algún Programa para el Bienestar, de los cuales:

378 mil 869 reciben la Pensión para Adultos Mayores

89 mil 744 la Pensión para Personas con Discapacidad

12 mil jóvenes adscritos al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

121 mil 289 la beca Benito Juárez en preparatoria

34 mil productores con Producción para el Bienestar

59 mil 154 con Fertilizantes Gratuitos

9 mil 184 con Sembrando Vida

124 mil 535 la beca Rita Cetina en secundaria

A lo anterior, se suman las y los beneficiarios de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria y la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

En obra pública, Sheinbaum Pardo resaltó la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita, la conservación de la Red Federal de Carreteras, un nuevo Puente Vehicular en Mazatlán, la tecnificación de dos Distritos de Riego, 55 mil 300 nuevas Viviendas para el Bienestar, 30 mil escrituras, 113 obras de vialidad, agua potable, carreteras y mejoramiento urbano.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Culiacán, Sinaloa, el 20 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En cuanto a infraestructura hospitalaria, destacó las nuevas salas de quirófano en el Hospital Pediátrico del IMSS Bienestar, el nuevo Hospital General Regional del IMSS en Culiacán, las ampliaciones del Hospital Psiquiátrico del IMSS Bienestar en Culiacán y la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Guasave, un nuevo Hospital General en Guamúchil que está por iniciar y anunció la construcción de más de 400 consultorios médicos gratuitos del Servicio Universal de Salud.

Además, ante las y los sinaloenses, la Presidenta reiteró que las y los mexicanos defienden la soberanía nacional, definen su futuro y no aceptan injerencia de ningún gobierno extranjero.

“Por eso, aquí en Sinaloa es pertinente decir siempre: la injerencia no resuelve los problemas, la injerencia provoca violencia. ¿Qué pide México? Soberanía, cooperación para el desarrollo, que es lo que genera paz. No queremos injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro territorio, los mexicanos definimos nuestro futuro” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, agradeció el apoyo de la mandataria en temas de seguridad, pues afirmó que su gobierno representa la esperanza para que Sinaloa recupere su tranquilidad, gracias al despliegue de las Fuerzas Armadas y la coordinación, sumado a los Programas para el Bienestar para garantizar los derechos y alcanzar la paz verdadera.

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cehr