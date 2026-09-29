Operativo ‘otaku’: aseguran videojuegos, consolas y figuras en Friki Plaza, Meave y Fan Center

Aseguran videojuegos, consolas y figuras en Friki Plaza, Meave y Fan Center de CDMX

Elementos del del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo un operativo en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde aseguraron videojuegos, consolar y otros accesorios presuntamente piratas.

El monto de lo asegurado asciende a un millón 264 mil 900 pesos.

La dependencia capitalina detalló que esta acción de seguridad formó parte de la estrategia Operación Limpieza para hacer frente a la comercialización de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo a las urnas Aprueba IECM tope para gastos de precampaña rumbo a elección 2027

“Durante el operativo se realizó la inspección de mercancía relacionada con videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables, entre otros productos”, refirió.

@SEMAR_mx @SSC_CDMX e @IMPI_Mexico aseguraron 477 piezas de mercancía presuntamente apócrifa con valor de 1.2 millones de pesos en plazas de la CdMx.



Los productos corresponden a videojuegos, consolas y accesorios con un valor estimado de un millón 264 mil 900 pesos.



El… pic.twitter.com/lytH1wjgj5 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 29, 2026

Las autoridades indicaron que las 477 piezas aseguradas quedaron sujetas a los procedimientos correspondientes para determinar su situación y dar seguimiento a las posibles infracciones.

El IMPI aclaró que la comercialización de productos apócrifos puede afectar a quienes desarrollan y producen bienes originales, “distorsionar las condiciones de competencia y generar riesgos para las personas consumidoras, que pueden adquirir productos sin garantías de origen, calidad o seguridad”.

#ComunicadoConjunto | La Secretaría de Economía (@SE_mx) a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (#IMPI), en conjunto con @SEMAR_mx y la #SSC llevaron a cabo un operativo en el marco de la estrategia “Operación Limpieza” en la #FrikiPlaza, #FanCenter y… pic.twitter.com/6XOHMP08E1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 29, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL