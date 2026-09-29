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Operativo ‘otaku’: aseguran videojuegos, consolas y figuras en Friki Plaza, Meave y Fan Center

El IMPI, Marina y SSC realizaron un operativo en establecimientos del Centro Histórico y aseguraron 477 piezas

Aseguran videojuegos, consolas y figuras en Friki Plaza, Meave y Fan Center de CDMX
Aseguran videojuegos, consolas y figuras en Friki Plaza, Meave y Fan Center de CDMX Foto: X: @SSC_CDMX
Por:
La Razón Online

Elementos del del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo un operativo en la Friki Plaza, Fan Center y Plaza Meave, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde aseguraron videojuegos, consolar y otros accesorios presuntamente piratas.

El monto de lo asegurado asciende a un millón 264 mil 900 pesos.

La dependencia capitalina detalló que esta acción de seguridad formó parte de la estrategia Operación Limpieza para hacer frente a la comercialización de productos que presuntamente infringen derechos de propiedad intelectual.

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“Durante el operativo se realizó la inspección de mercancía relacionada con videojuegos, consolas, accesorios y figuras coleccionables, entre otros productos”, refirió.

Las autoridades indicaron que las 477 piezas aseguradas quedaron sujetas a los procedimientos correspondientes para determinar su situación y dar seguimiento a las posibles infracciones.

El IMPI aclaró que la comercialización de productos apócrifos puede afectar a quienes desarrollan y producen bienes originales, “distorsionar las condiciones de competencia y generar riesgos para las personas consumidoras, que pueden adquirir productos sin garantías de origen, calidad o seguridad”.

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MSL

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