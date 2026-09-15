Acecha ICE a paisanos en festejos patrios; temor por operativos

Desfile de la Independencia de México en Sunset Park, el domingo pasado.

Las comunidades mexicanas en Estados Unidos se preparan para celebrar las Fiestas Patrias bajo un ambiente marcado por el temor a los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desfiles, mariachis y ceremonias de El Grito se mantienen como espacios de identidad y pertenencia, pero también como expresiones de resistencia cultural ante la incertidumbre migratoria.

Para miles de mexicanos que viven en el país vecino, las celebraciones no transcurren únicamente entre música, comida y nostalgia. Ocurren bajo la preocupación por los operativos, las detenciones y el temor a que una reunión familiar o un traslado hacia un evento termine en un encuentro con agentes migratorios.

El Dato: Migrantes detenidos en Alcatraz de Caimanes fueron confinados por dos horas en jaulas, reveló la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

La celebración de este año ocurre en un contexto de intensificación de las operaciones migratorias. Reuters reportó que en agosto de este año ICE realizó cerca de 51 mil detenciones, el tercer récord mensual consecutivo, en medio de una estrategia que ha involucrado mayor cooperación con policías locales, uso de tecnología y acceso a bases de datos.

Especialistas aseguran que el contraste se hizo visible desde el año pasado en el tradicional desfile de la Independencia Mexicana del Este de Los Ángeles. De acuerdo con Los Angeles Times, la edición de 2025 registró una asistencia menor a la habitual, en un contexto marcado por las redadas migratorias. Aun así, quienes acudieron mostraron banderas mexicanas, mensajes contra ICE y expresiones de orgullo por su origen.

“La celebración de la Independencia de México en Estados Unidos es mucho más que una reproducción de los festejos realizados en territorio nacional. Para las comunidades migrantes representa una forma de conservar la identidad, transmitir tradiciones a sus hijos y reivindicar su presencia en ciudades donde han construido sus hogares”, explicó el historiador Mike Amezcua.

36 millones de personas de origen mexicano viven en EU

Además, sostuvo que las Fiestas Patrias de la diáspora mexicana han adquirido un significado relacionado con el orgullo étnico y la búsqueda de espacios de dignidad frente a ambientes de exclusión.

“El Grito no sólo recuerda el llamado de Miguel Hidalgo en 1810. También se convierte en una afirmación comunitaria: los mexicanos siguen presentes, trabajan, estudian, crían a sus hijos y participan en la vida social y económica de EU. Para muchos, es una forma de decir: aquí estamos y nuestras raíces siguen vivas”, señaló.

Explicó que, aunque las actividades se realizan en prácticamente todo el país, existen ciudades y regiones donde las celebraciones alcanzan una dimensión multitudinaria por la concentración de población mexicana.

Los Ángeles y el este de ese estado son uno de los principales centros de la identidad mexicana en EU. Cada septiembre se realizan desfiles, festivales, ceremonias del Grito y actividades culturales.

El desfile del Este de Los Ángeles es uno de los eventos más representativos. En 2025, la movilización estuvo marcada por la presencia de mensajes contra el ICE y por el deseo de mantener la tradición pese al ambiente de temor generado por los operativos migratorios.

Desfile de la Independencia de México en Sunset Park, el domingo pasado. ı Foto: Especial

La zona de Chicago concentra una de las comunidades mexicanas más importantes del país. Las celebraciones incluyen desfiles, festivales gastronómicos, música regional, presentaciones de danza folclórica y ceremonias del Grito en distintos barrios y suburbios.

La Villita es uno de los puntos emblemáticos de las Fiestas Patrias. En registros difundidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 2019, el desfile de esta zona reunió a 100 mil asistentes.

Houston también se ha consolidado como un punto central de las celebraciones mexicanas. Para 2026 se anunciaron desfiles, presentaciones de mariachi, danza folclórica y festivales comunitarios.

Entre los espacios de celebración se encuentran Miller Outdoor Theatre, Discovery Green y el centro de Houston. El calendario de actividades incluye el evento México en el Corazón, festivales de música y la tradicional parada de Fiestas Patrias. Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y otras ciudades de la costa Este también organizan festivales patrios, muestras gastronómicas, espectáculos musicales y actividades de los consulados mexicanos.

En estimaciones difundidas por la SRE en 2019, un festejo en la Gran Plaza de Fort Worth proyectaba una asistencia de alrededor de 35 mil personas, mientras que otro evento en Arlington estimaba 45 mil asistentes. En 2025, reportó que Nueva York era el consulado con más actividades programadas para las Fiestas Patrias, con 34 eventos registrados.

Informó que se realizaron 236 celebraciones en diversas ciudades estadounidenses, entre actividades organizadas por las representaciones diplomáticas y eventos comunitarios.

La dependencia señaló que no se reportaron incidentes en esas celebraciones, pero el comunicado no incluyó una cifra nacional de asistentes.

CSP rechaza ingreso de militares de EU

| Por Claudia Arellano |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum rechazó que México autorizara el ingreso de militares estadounidenses en condiciones distintas a las establecidas por el país y criticó a medios que difundieron esa versión con base en fuentes dudosas.

Además, acusó a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a nuestro país en un tema de debate rumbo a las elecciones de noviembre y rechazó las versiones sobre una eventual intervención militar en territorio nacional para combatir al crimen organizado.

La mandataria federal cuestionó la difusión de información sin sustento y reafirmó que la relación bilateral en materia de seguridad debe basarse en la coordinación, pero sin subordinación.

La controversia surgió luego de que algunos medios revelaran un supuesto documento interno del Departamento de Estado, en el que se citó una encuesta aplicada a mil mexicanos mayores de 18 años.

De acuerdo con la publicación, una mayoría de los encuestados respaldaría acciones directas del gobierno de Trump contra los cárteles en México, incluidos ataques a laboratorios de drogas y la captura de líderes criminales sin notificación previa a las autoridades mexicanas.

Sheinbaum Pardo cuestionó la veracidad del documento, al señalar que el medio no difundió el informe completo, no identificó a la empresa responsable del sondeo y tampoco presentó las preguntas ni porcentajes específicos. Consideró que este tipo de publicaciones buscan influir en el electorado estadounidense y generar la percepción de que la población mexicana respalda una intervención extranjera.

Frente a estas versiones, la Presidenta destacó las declaraciones del Comando Norte de EU, organismo que reconoció la colaboración bilateral en materia de seguridad. También se refirió a las afirmaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien reconoció que nuestro país trabaja más que nunca contra el crimen organizado, aunque consideró que los esfuerzos todavía son insuficientes.

Insistió en que cualquier ampliación de la cooperación con Washington deberá respetar la soberanía nacional.

“Nosotros siempre lo vamos a defender: que no haya intervención, que no haya injerencia, que solamente hablemos de coordinación, y además sin subordinación”, enfatizó la mandataria.

Finalmente, Sheinbaum Pardo aseguró que la mayoría de los ciudadanos mexicanos rechaza cualquier forma de injerencia extranjera y afirmó que el Gobierno de México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos, pero bajo los principios de soberanía, coordinación y respeto mutuo.