Aprueba IECM tope para gastos de precampaña rumbo a elección 2027

Este martes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó por unanimidad el tope de gastos de precampaña para el proceso electoral ordinario 2026-2027, esto tras la realización de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo General.

En ese sentido, se acordó que las erogaciones de presupuesto público para los procesos internos de selección de candidaturas al Congreso de la Ciudad de México, así como para las personas que aspiren a competir por una alcaldía chilanga, tendrán como límite el 20 por ciento del tope de gastos de campaña establecido para la elección de 2024.

De acuerdo con la Consejera Electoral, Melisa Guerra Pulido, las disposiciones aprobadas aplicarán para los procesos internos de selección de candidaturas al Congreso de la Ciudad de México, así como para las personas que aspiren a competir por una alcaldía chilanga.

“La determinación de estos montos no responde a una decisión discrecional de la autoridad electoral, por el contrario, deriva del cumplimiento de un mandato legal expreso que se sustenta en la experiencia institucional acumulada por el IECM y en acuerdos emitidos por autoridades jurisdiccionales en la materia”, declaró la Consejera Electoral, Melisa Guerra Pulido.

💰 El Consejo General del #IECM aprobó los Topes de Gastos de Precampaña para las Diputaciones al Congreso y las Alcaldías de la Ciudad de México, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027. pic.twitter.com/ruhpoPe8aV — IECM (@iecm) September 29, 2026

Según lo expuesto por el Consejo General del IECM, la metodología empleada atiende a la regla específica prevista por el artículo 289 (fracción III) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Esta última especifica que los gastos de precampaña no podrá exceder al 20 por ciento del tope de gastos de campaña del proceso electoral ordinario inmediato anterior.

Bajo estas determinaciones, el tope de gastos de precampaña 2027 para aspirantes a diputaciones, quedará en pautado entre los 308 mil 052.62 y los 215 mil 065.88 pesos, esto en función de cada uno de los 33 distritos electorales situados en la capital del país.

Respecto a la diputación migrante, el límite de erogaciones se establecerá en 122 mil 904.98, mientras que para cada una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la variación oscilará entre 1 millón 626 mil 981.5 pesos y 127 mil 221.57 pesos, en función del padrón electoral.

Es menester enfatizar que, de acuerdo al calendario de actividades establecido por la máxima autoridad electoral de la Ciudad de México, las precampañas para diputaciones y alcaldías solo podrán llevarse a cabo del 4 de enero al 12 de febrero de 2027.

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MSL