Inauguran Brugada y titular de Sader ‘Gran Elotiza’

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, participó hoy en la inauguración de la Gran Elotiza Nacional, en el Zócalo capitalino, con motivo del Día Nacional del Maíz, donde destacó la importancia de esta semilla como patrimonio biocultural de México, alimento fundamental para la humanidad y elemento central de la identidad nacional.

Desde la Plaza de la Constitución, Clara Brugada Molina refrendó el compromiso de su administración con la defensa del maíz nativo y con el fortalecimiento de su producción en la Ciudad de México.

“Una fecha que reivindica el maíz como patrimonio biocultural, base de nuestra alimentación y fundamento de nuestra civilización. Entre hoy y mañana, aquí en el Zócalo capitalino, tendremos la Gran Elotiza Nacional. Qué manera de festejar y hacer homenaje al maíz. Así que convoco a los capitalinos y a la población del Valle de México a que vengan al Zócalo, que vengan a la Elotiza”, expresó Clara Brugada Molina.

Clara Brugada Molina recordó que el maíz es una de las grandes aportaciones de México al mundo y que, junto con el trigo y el arroz, forma parte de la “gran trilogía de cereales que han alimentado a la humanidad desde hace milenios”.

Clara Brugada Molina explicó que la Ciudad de México cuenta con más de 4 mil hectáreas dedicadas al cultivo de nueve razas de maíz, con una producción cercana a las 8 mil toneladas anuales. Ante ello, anunció que su gobierno tiene como meta duplicar esta producción.

Para fortalecer la protección del maíz nativo, Clara Brugada Molina presentó 10 acciones que forman parte de una política integral para defender la semilla, respaldar a quienes la producen, preservar su diversidad y acercarla a las familias capitalinas.

Como primera acción, destacó la inversión de más de mil millones de pesos anuales al programa Altépetl, en beneficio de casi 2 mil 500 productoras y productores del Suelo de Conservación.

En segundo lugar, recordó el decreto emitido el año pasado para declarar a la Ciudad de México como territorio libre de maíz transgénico. A ello se suma la creación de un laboratorio de análisis molecular y de un banco de geoplasma, destinados a garantizar que los cultivos se mantengan libres de transgénicos.

Como tercera acción, señaló el impulso a la producción y consumo de maíz nativo mediante las Utopías. Explicó que cada una de las 100 Utopías que se proyectan al término de la administración contará con una tortillería de maíz nativo. Asimismo, destacó la construcción de la Utopía Centli, en el pueblo de Topilejo, Tlalpan, un espacio de 40 mil metros cuadrados dedicado a divulgar la historia y la cultura del maíz.

La cuarta acción consiste en la creación de diez Casas de las Semillas, espacios comunitarios donde las y los productores pueden intercambiar y comercializar semillas de maíz nativo.

Como quinta acción, informó que los próximos 3 y 4 de octubre se realizará la Feria del Maíz y la Agrodiversidad, con decenas de actividades y alternativas de alimentación para toda la familia.

La sexta estrategia contempla impulsar el consumo local y de proximidad para llevar el maíz nativo a restaurantes y taquerías de la ciudad.

La séptima consiste en fortalecer el programa Del Campo a la Ciudad, mediante las Tiendas de la Tierra, para llevar productos del Suelo de Conservación directamente a las mesas de las familias, sin intermediarios. Actualmente se cuenta con puntos fijos en las Utopías y 15 puntos móviles distribuidos en distintos lugares de la capital.

Como octava acción, anunció que el próximo año se pondrá en marcha la estrategia Mercado de la Tierra en la Ciudad de México, con el propósito de impulsar la comercialización directa de alimentos, plantas y flores. Será un gran espacio público donde las y los agricultores podrán vender sus productos a mayor escala y a precios justos.

La mandataria capitalina señaló que estas acciones forman parte de una misma política pública de defensa del maíz y del campo de la Ciudad de México.

“Estas diez acciones forman una sola política pública de defensa del maíz: apoyamos a quien lo siembra, protegemos la semilla, cuidamos su diversidad, acercamos a productores con los consumidores y llevamos el maíz nativo de la milpa a la tortilla y de la tortilla a la mesa. Defender el maíz es defender una cadena de vida: la semilla, la tierra, el productor, nuestra alimentación, nuestra soberanía, nuestra cultura”, afirmó.

Brugada Molina subrayó que la política de su administración contrasta con las decisiones de gobiernos anteriores que, señaló, abandonaron el campo y apostaron por la importación de maíz. En este sentido, destacó que los gobiernos de la Transformación impulsan el rescate del campo, el respaldo a las y los campesinos, el fortalecimiento de la producción nacional y la soberanía alimentaria.

“Todo eso ha cambiado ya aquí en la Ciudad de México gracias a que tenemos una gran presidenta, Claudia Sheinbaum, que defiende todos los días la soberanía nacional. Hoy la apuesta de los gobiernos de la Transformación es radicalmente distinta: rescatar al campo, respaldar a los campesinos, fortalecer la producción nacional y recuperar nuestra soberanía alimentaria”, afirmó.

Al citar el Popol Vuh, libro sagrado del pueblo maya, evocó la tradición y cosmovisión que relata cómo los dioses quisieron crear, en un primer intento, a los hombres de madera o de barro, pero al ser demasiados rígidos o demasiado suaves, finalmente fueron formados a base de maíz.

“De aquel grano mezclado con agua amasaron nuestra carne, somos desde el origen de los tiempos el pueblo del maíz, somos hijas e hijos del maíz. México nació con el maíz y el maíz nació en México”, subrayó Brugada Molina al afirmar que “sin maíz no hay país, y sin maíz tampoco hay ciudad”.

Al tomar la palabra, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno de México, Columba López Gutiérrez, reconoció a la jefa de Gobierno por mantener y fortalecer, con mayores recursos, la protección del Suelo de Conservación de la Ciudad de México, donde se encuentran pueblos originarios y se preservan importantes sistemas productivos y ambientales.

Destacó que este trabajo contribuye a la conservación del maíz nativo y de otros productos fundamentales para la alimentación; asimismo, agradeció a la mandataria capitalina por abrir este espacio para celebrar al maíz.

La titular de la Sader informó que desde la dependencia federal a su cargo se impulsan programas como “El Maíz es la Raíz”; las parcelas agroecológicas de “Sembrando Vida” que tienen como objetivo el mejoramiento genético y el compromiso de subir en 20 por ciento la producción de esta estrategia; y “Cosechando Soberanía” con esquemas de crédito, seguro y cobertura de precios..

Por su parte, la activista Jesusa Rodríguez Ramírez destacó que el maíz representa la identidad y fundamento de México. Señaló que desde marzo de 2015 su protección alcanzó rango constitucional, con disposiciones orientadas a restringir modificaciones genéticas y proteger el maíz nativo.

Añadió que desde enero de este año se puso en marcha el plan “El Maíz es la Raíz”, dirigido a apoyar a las sembradoras y los sembradores de todo el país que producen maíz nativo.

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