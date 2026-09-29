Estudiantes de la ‘Prepa’ 3 protestan por seguridad en el plantel y otras marchas en CDMX HOY 29 de septiembre

Fotografía ilustrativa de una protesta en un plantel de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Una marcha en Ciudad de México por la verdad y la justicia en Ayotzinapa. ı Foto: Jorge Butrón / La Razón

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este martes 29 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 29 de septiembre se esperan dos marchas, ocho concentraciones y tres citas.

Marchas

COMUNIDAD DE PARTERAS TRADICIONALES Y AUTÓNOMAS EN MÉXICO : Marcha en exigencia del reconocimiento oficial y autonomía de sus prácticas ancestrales, en rechazo a la NOM-020-SSA-2025. Inicio en Monumento a la Revolución, Alc. Cuauhtémoc a las 11:00 hrs con destino por definir. (Nota: Aforo estimado de 100 personas; cuentan con el apoyo de diversas colectivas de medicina tradicional) .

MOVIMIENTO ANTIFASCISTA REVOLUCIONARIO P3: Marcha para exigir mayor seguridad en el plantel, transparencia presupuestal y denunciar sobrecupo e irregularidades. Inicio en Restaurante “Vips Plaza E. Molina” (Calz. San Juan de Aragón No. 516, Col. DM Nacional, Alc. Gustavo A. Madero) a las 11:00 hrs con destino a la Escuela Nacional Preparatoria No. 3 “Justo Sierra” UNAM (Av. Ing. Eduardo Molina No. 1577). (Nota: Aforo estimado de 50 personas).

Concentraciones

COALICIÓN NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “PROF. ELPIDIO DOMÍNGUEZ CASTRO”, A.C. : Se concentrarán para exigir seguridad social digna, educación de calidad y soberanía alimentaria en Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 05:30 hrs. (Nota: Aforo de 80 personas; no se descarta afectación a la vialidad) .

COLECTIVA FEMINISTA “LAS TONANTZIN” : Se concentrarán para exigir la destitución de profesores con denuncias de acoso sexual en el Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco” (Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso No. 1150, Col. Infonavit Iztacalco, Alc. Iztacalco) a las 07:00 hrs. (Nota: Aforo de 35 personas; a las 09:00 hrs realizarán mitin en Juzgados Penales en Dr. Lavista No. 114, Alc. Cuauhtémoc) .

VANGUARDIA MEXICANA DE TRABAJADORES Y EX TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA : Asamblea informativa sobre trámites de retabulaciones en Plaza de la Ciudadela (Emilio Dondé y Balderas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo de 50 personas; posible afectación vial) .

BOICOT, DESINVERSIONES Y SANCIONES A ISRAEL, MÉXICO : Concentración para exigir la ruptura de relaciones comerciales entre GNP y Palantir Technologies Inc. en Cerro Quinceo y Amacuzac, Col. Campestre Churubusco, Alc. Coyoacán a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo de 40 personas; caminaran hacia GNP Seguros en Av. Cerro de las Torres No. 395) .

GRUPO “QUETZALCÓATL” DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA : Protesta contra la corrupción y hostigamiento a comerciantes en los CETRAM en la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal (Av. del Taller No. 17, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo de 70 personas; posible afectación a la vialidad) .

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante de difusión de derechos cannábicos y reducción de riesgos a las 12:00 hrs en 3 puntos: Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero). (Nota: Aforo aproximado de 45 personas) .

COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA : Foro por la liberación de presos políticos de Eloxochitlán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación / Plantón de Mujeres Mazatecas (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas) .

JUBILADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, PENSIONADOS, FAMILIARES DE TRABAJADORES FALLECIDOS Y PERSONAL EN ACTIVO: Exigen el pago de finiquitos y gratificaciones de jubilación pendientes desde 2024 y mesas de trabajo en la Secretaría de Educación Pública (República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Nota: Aforo de 30 personas; no se descarta afectación vial).

Citas Agendadas

BARZÓN MEXIQUENSE : Mesas de trabajo sobre adeudos de contrato colectivo en Oficinas Administrativas de Grupo MexGas (Lago Alberto No. 375, Col. Anáhuac 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 15 personas) .

GRAN COMISIÓN FERROCARRILERA: Exigen un Plan de Justicia Social y presupuesto asignado para el gremio ferrocarrilero en la Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 15:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 35 personas).

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