Quiere Brugada a la CDMX libre de VIH para 2030

Al anunciar que la tercera sede de las Clínicas Condesa, en la alcaldía Gustavo A. Madero, estará lista en diciembre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, sostuvo que esta obra forma parte de los esfuerzos para que en 2030 la capital esté libre del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Durante un recorrido por la construcción, que registra un avance de 60 por ciento, la mandataria local destacó que el objetivo es que en la capital aumenten las detecciones de esta infección de transmisión sexual, para alcanzar la meta para dentro de cuatro años.

“La meta es una ciudad libre de cualquier forma de discriminación. Y en 2030, una ciudad libre de contagios por VIH. Ésa es nuestra meta. Y estaremos trabajando intensamente, para lograrlo.

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“Eso significa que entre más detecciones haya, entre más pruebas podamos hacer en la ciudad, estaremos llegando a esa meta”, mencionó la funcionaria.

Brugada Molina refirió que la apertura de esta nueva Clínica Condesa, el 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH, es importante porque es la primera que se abre en una década y que llevará por primera vez estos servicios especializados al norte de la capital.

El espacio se construye en un predio de aproximadamente ocho mil metros cuadrados y, de acuerdo con la Jefa de Gobierno, será la unidad de atención más grande de las Clínicas Condesa en la Ciudad de México, tomando en cuenta las de las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, del país y Latinoamérica.

El proyecto contará con cuatro edificios: uno de consulta y atención médica; otro de servicios generales y administrativos; así como uno dedicado a la admisión y laboratorios especializados. Este último tendrá más de mil metros cuadrados y será uno de los principales componentes de la unidad.

La Jefa de Gobierno explicó que el laboratorio contará con áreas de tuberculosis, toma de muestras confinadas y baciloscopías, además de un laboratorio clínico integral con hematología, química sanguínea, bacteriología, coprología, inmunología y serología.

Asimismo, el espacio médico tendrá capacidad especializada para la prevención, detección y seguimiento del VIH, con pruebas rápidas, medición de carga viral y conteo de células, así como espacios para la toma de muestras sanguíneas y ginecológicas.

La directora de las Clínicas Condesa, Nicole Finkelstein Mizrahi, destacó que el laboratorio permitirá que las personas que viven con VIH puedan realizar sus estudios en la propia unidad, sin tener que trasladarse a otras clínicas.

“Una persona con VIH no va a tener que recorrer varias clínicas o varios espacios para tener su atención completa”, explicó la funcionaria local.

La demanda de estos servicios ha aumentado en los últimos años. De acuerdo con información de Censida, a través del Sistema SALVAR, el número de pacientes con VIH, atendidos en las Clínicas Especializadas Condesa y hospitales e institutos nacionales de salud asociados, pasó de 15 mil 734 en 2018 a 22 mil 548 en 2024, un incremento de 43.3 por ciento.

El registro muestra un crecimiento prácticamente sostenido: en 2019 fueron 16 mil 793 pacientes; en 2020, 18 mil 287; en 2021, 19 mil 816, y en 2022 se alcanzaron 21 mil 748. Para 2023 hubo una ligera reducción, con 21 mil 528, pero en 2024 la cifra volvió a crecer hasta llegar a 22 mil 548, el máximo del periodo reportado.