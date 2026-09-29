Las denuncias por alcantarillas sin tapas aumentan 81.8% en Tláhuac

Las solicitudes y quejas diarias para la atención de alcantarillas en vías secundarias de la alcaldía Tláhuac registran un aumento de 81.82 por ciento durante la segunda administración de la morenista Berenice Hernández Calderón, de acuerdo con datos de la autoridad.

La información entregada por la Subdirección del Centro de Servicios de Atención Ciudadana, de la demarcación, a La Razón vía transparencia refiere que durante los primeros 20 meses de la segunda gestión de la actual gobernante (1 de octubre de 2024 al 8 de junio de 2026), este territorio acumuló 918 solicitudes para dar mantenimiento al alcantarillado, con un promedio de 1.4 quejas por día.

LA PROBLEMÁTICA ı Foto: Especial

En contraste, la numeralia que el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) recabó entre el 2 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2024, revela que apenas hubo mil 510 solicitudes de esta naturaleza, con un promedio de 0.77 notificaciones cada 24 horas.

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En la calle Ruperto Pérez de León, en la colonia Santiago Sur, vecinos tenían más de una semana con reportes de una coladera sin tapa que los puso a ellos en riesgo, así como a peatones, motociclistas y hasta a automovilistas, sin que la autoridad atendiera la problemática de manera oportuna. Si bien es cierto la situación ya fue resuelta, vecinos evidenciaron que la alcaldía los ignoró en un inicio, por lo que cubrieron la afectación con llantas.

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“Ya lleva un rato así. Se reportó, porque vinieron a la calle de aquí atrás (Cástulo García), pero no hicieron caso los de la alcaldía. Eso fue del día que cayó la lluvia fuerte, ahora sí que el agua se llevó la tapa.

“En Internet se metió la queja, pero no vinieron. Tratamos de marcar, pero siempre están ocupados sus teléfonos, no importa la hora. No sirve o no sé, hablas y te marca que está ocupado ni para eso puede contar uno con ellos. Cuando pasan, que aquí es raro, no te atienden. Vienen, nos dicen ‘mete tu reporte a la alcaldía’, porque así no te podemos atender’”, mencionó Martín Medina Jaramillo. Agregó que marcó en tres ocasiones a la autoridad y no obtuvo respuesta.

Los datos de la alcaldía Tláhuac detallan además que de los 918 reportes que la alcaldía acumula bajo el segundo mandato de Hernández Calderón, sólo 60.13 por ciento de las quejas se dio por concluida (552 casos).

Lo anterior significa que, con corte al 8 de junio pasado, 39.87 por ciento de las denuncias ciudadanas aún tenía un estatus abierto (366 reportes). Esto significa que estaba a la espera de tener una solución por parte del personal de Servicios Urbanos de la demarcación.

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Ruperto Pérez de León fue sólo una muestra de esta situación, lo cual no pasó desapercibido por vecinos del área, quienes incluso denuncian las problemáticas que estos percances generan para aquellos que transitan por el lugar.

“Al día siguiente hablamos con uno de los de la alcaldía. Dijeron que iban a mandar al personal para poner estos cercos que dicen ‘peligro’, ya para después arreglar. Dijimos, bueno van a venir a atender ese pendientito, pero no llegaron.

“Pasan carros y se escucha como truenan, también de las pipas, una creo de agua se fue de boca ahí, pero la libró”, comentó la vecina Eva Flores, poco antes de que la cavidad fuera reparada por personal de Servicios Urbanos.

De acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, cualquier accidente o percance que llegue a generar daños a vehículos por la falta de mantenimiento en una vía secundaria, es responsabilidad directa de cada alcaldía.

Esto significa que Berenice Hernández Calderón fue la principal responsable de situaciones como la ocurrida en la calle Ruperto Pérez de León, toda vez que dicha área está contemplada como una vía secundaria al interior de Tláhuac.

Sobre la falta de atención a colonos y el aumento en reportes por falta de atención al alcantarillado, La Razón intentó contactar al personal de la alcaldesa situación, sin embargo, los teléfonos oficiales de la demarcación no operan con regularidad, tal como denunció Martín Medina.

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La única área de toda la demarcación morenista que sí permanece activa es la de Protección Civil, la cual está a cargo del ingeniero Jorge Flores Ríos. Éste último afirmó a este periódico que inconvenientes como el ocurrido en la colonia Santiago Sur siempre se intentan atender a la brevedad posible, aunque, en ese caso particular, sosrtuvo, jamás recibió un reporte por una coladera sin tapa.

“Cuando es un tema de emergencia, nosotros vamos y le pedimos un teléfono a la persona con la ubicación del lugar y datos de la persona. Yo mismo soy el que levanto y yo no recuerdo nada de Ruperto Pérez de León.

“Sí tenemos varias coladeras de esa calle y tenemos varios temas de socavones, hundimientos. Hacemos inspecciones oculares y el seguimiento correspondiente, pero de ésta no tengo nada”, afirmó el funcionario.

Si se analizan las estadísticas de quejas para atender coladeras en Tláhuac, documentadas por el SUAC, se puede concluir que otros gobiernos necesitaron mil 946 días (poco más de cinco años) para acumular mil 510 solicitudes, mientras Hernández Calderón acumuló 60.79 por ciento de esa cantidad en sólo 616 días.