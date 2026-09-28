Mujeres protestan por el derecho al aborto y otras marchas en CDMX HOY 28 de septiembre

Fotografía de archivo de una protesta en favor del derecho al aborto, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad y la justicia en Ayotzinapa.

Fotografía de archivo de una protesta en favor del derecho al aborto, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este lunes 28 de septiembre no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 28 de septiembre se esperan tres marchas, siete concentraciones y dos citas.

Marchas

JUBILADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, PENSIONADOS, FAMILIARES DE TRABAJADORES FALLECIDOS Y PERSONAL EN ACTIVO : Se concentrarán en Explanada del Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00 con destino a la Secretaría de Educación Pública (República de Brasil No. 31, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Nota: Exigen pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación adeudados desde 2024; no se descarta afectación de vialidades; aforo aprox. 90 personas) .

COLECTIVA FEMINISTA “MUJERES DE LA SAL” : Se concentrarán en Monumento a la Revolución a las 11:00 (inicio de marcha a las 13:00) con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Marcha “28S” por el aborto legal; se prevé sumatoria de otras colectivas y posibles pintas; aforo aprox. 250 personas) .

COLECTIVA FEMINISTA “ROSAS ROJAS MÉXICO”: Se concentrarán en Glorieta “La Joven de Amajac” (Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) a las 14:00 con destino al Zócalo Capitalino. (Nota: Acción Global por el Aborto Legal; se prevé sumatoria de otras colectivas y posibles pintas; aforo aprox. 350 personas).

Concentraciones

COLECTIVA FEMINISTA “LAS TONANTZIN” : Se manifestarán en Colegio de Bachilleres Plantel 3 “Iztacalco” (Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso No. 1150, Col. INFONAVIT Iztacalco, Alc. Iztacalco) a las 06:00. (Nota: Solicitan facilidades escolares para un joven víctima de abuso para acudir a citatorios de la Fiscalía; aforo aprox. 20 personas) .

UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS : Se concentrarán en Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Nota: Exigen cumplimiento de apoyos al sector agrario; no se descarta traslado hacia dependencias de gobierno; aforo aprox. 400 personas) .

COLECTIVA FEMINISTA “LAS CON O SIN CAPUCHAS” : Se concentrarán en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 11:00. (Nota: A las 11:30 hrs partirán de la escultura “Los Bigotes” para unirse a la marcha del “28S” en la Glorieta de “La Joven de Amajac”; aforo aprox. 150 personas) .

GRUPO DE ACCIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL : Encuentro en Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Av. Universidad No. 1449, Col. Axotla, Alc. Álvaro Obregón) a las 11:00. (Nota: Acto de disculpa pública por parte de la FGJ y el INCIFO hacia la familia de un menor fallecido en 2016; aforo aprox. 40 personas) .

PLATAFORMA 4:20 : Jornada itinerante en Monumento a la Madre (Alc. Cuauhtémoc), Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Alc. Benito Juárez), y Av. Gran Canal y Circuito Interior (Alc. Gustavo A. Madero) a las 12:00. (Nota: Recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos; aforo aprox. 45 personas) .

AGRUPACIÓN JUVENIL ANTICAPITALISTA : Se concentrarán en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (13:00 hrs) y Facultad de Filosofía y Letras (14:00 hrs) de la UNAM (Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) a las 13:00. (Nota: Jornada de lucha por el aborto legal; podrían trasladarse a “Los Bigotes” para unirse a la marcha en Glorieta “Joven de Amajac”; aforo aprox. 90 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Se concentrarán en Exterior del Museo Memoria y Tolerancia (Av. Juárez No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 16:00. (Nota: Evento político-cultural “¡Pañuelazo #28S!”; aforo aprox. 60 personas).

Citas Agendadas

GRAN CONSEJO DE ANÁHUAC : Mesa de trabajo en Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Nota: Seguimiento a la adjudicación de un predio en la Alcaldía Coyoacán; aforo aprox. 30 personas) .

VECINOS DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN: Reunión en Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00. (Nota: Solicitan atender la reubicación de la línea 5 del Cablebús por afectaciones a sus viviendas; aforo aprox. 30 personas).

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