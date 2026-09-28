Patinadores buscan regular diseño de skateparks con la creación de norma

En conjunto con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el colectivo Espacio Sobre Ruedas prepara una propuesta para crear una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establezca criterios para el diseño de skateparks, con el objetivo de que las comunidades y usuarios tengan un respaldo técnico para defender sus necesidades cuando gobiernos y empresas construyan estos espacios públicos.

Raúl Mendoza, vocero de la organización que representa a la comunidad skater, roller y BMX por la reconstrucción de Barrio San Antonio, explicó a La Razón que el planteamiento busca establecer parámetros sobre aspectos: radios, alturas, pendientes, distancias y distribución de los elementos que integran una pista. Posteriormente, estudian la posibilidad de una segunda norma relacionada con la construcción de estos espacios.

El Dato: La empresa California Skateparks aún destaca en su sitio web el parque de San Antonio, como parte de los cuatro espacios que ha hecho en la Ciudad de México.

“Lo importante es crear un precedente, porque eso te dice los tipos de radios, a qué altura van los tubos y demás. La parte de diseño es la más suave y la más fácil, luego ya vamos a hacer la parte técnica y de construcción”, expresó ayer durante una protesta en el lugar en el cual estaba el parque San Antonio, que impulsó el Fideicomiso del Centro Histórico y construyó California Skateparks en junio de 2017.

El patinador explicó que hay una norma europea para el diseño de skateparks, pero que ésta no se aplica en México, por lo que buscan desarrollar una regulación que sirva como referencia nacional.

El activista sostuvo que la intención es que cuando una autoridad destine recursos públicos a construir espacios de este tipo, los usuarios tengan parámetros técnicos para revisar y cuestionar el proyecto.

“Tú gobierno o tú constructor, no tienes la obligación de saber de skateparks, pero tienes la obligación de preguntar y con esta NOM van a tener con qué respaldarse”, afirmó Raúl Mendoza.

9 años de funcionamiento tenía el Skatepark San Antonio

El proyecto surge mientras la comunidad skate, BMX, roller y más exige que la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) reconstruya el parque Barrio San Antonio, el cual demolió, sin hacer consultas, la madrugada del pasado 7 de mayo para dar paso al proyecto del Jardín Flotante Tlallipan.

A más de cuatro meses de la demolición, la reconstrucción todavía no tiene fecha de inicio, pues el 23 de septiembre pasado el titular de la dependencia local, Raúl Basulto Luviano, sostuvo que el retraso en la obra es porque la empresa elegida por la comunidad para levantar el parque, California Skateparks, no tiene los papeles para laborar en la capital, aunque ya se le asesora para el trámite.

El colectivo Espacio Sobre Ruedas espera que quede definido a más tardar el 31 de octubre, por el límite de las partidas presupuestales destinadas al proyecto.

19 Skateparks adecuados se estima que hay en la capital

De acuerdo con Raúl Mendoza, durante una reunión entre representantes de Espacio Sobre Ruedas, California Skateparks y la Sobse, se informó que la a empresa estadounidense debe resolver el trámite administrativo pendiente, proceso que tomaría aproximadamente una semana.

Una vez concluido, la Sobse requeriría cerca de una semana para completar la contratación y los procedimientos administrativos. Por ello, el colectivo calcula que, en dos semanas, aproximadamente el 11 de octubre, tendría que conocerse la fecha de inicio de los trabajos.

“Este tema podía haberse resuelto en mes y medio, pero ya estamos a cuatro meses de que lo demolieron y no estamos tan cerca de la construcción”, lamentó.

El vocero aseguró que la empresa mantiene la disposición para participar en el proyecto y que incluso ha invertido tiempo y recursos en el diseño y seguimiento de la reconstrucción, pese a no contar todavía con certeza sobre el inicio de los trabajos.

El colectivo comenzó a solicitar desde el 7 de septiembre una reunión entre California Skateparks y la Sobse para conocer los impedimentos que mantenían detenido el proyecto. Según Raúl Mendoza, después de recibir versiones distintas por parte de la dependencia local y la empresa, solicitaron una reunión conjunta.

El encuentro se hizo después de que el colectivo anunció una movilización para exigir avances. “A medida de que presionamos se destraban las cosas”, sostuvo.

Mientras el proyecto continúa en proceso, los patinadores organizaron ayer un evento para protestar por la falta del espacio. Acudieron familias, niños y patinadores de todo tipo de disciplinas.

“Hay familias, adolescentes y hasta niños todos conviviendo y vienen no a drogarse o demás, están jugando y sacando su estrés en la patineta”, aseguró Carlos Zúñiga, integrante de Espacio Sobre Ruedas.

Skaters y rollers manifestaron a La Razón su satisfacción por tener nuevamente la oportunidad de utilizar temporalmente el espacio, aunque reclamaron que la pista no haya sido reconstruida.

Juan Carlos, de 19 años, recordó que también utilizaba el Barrio San Antonio y ahora éste hace falta.

“Vine a apoyar a la comunidad skate, yo igual venía a Barrio San Antonio. Vine de Iztapalapa, pero me parecía un skatepark muy distribuido y para varios niveles. La comunidad es muy unida, es bonito estar aquí, pero nos quitaron el espacio”, comentó patinador adolescente.