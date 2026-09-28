La CDMX será la gran puerta ferroviaria: Clara

Con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que próximamente, la capital será la gran puerta ferroviaria del país, pues tendrá dos rutas de este tipo de movilidad: Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro.

Desde el Zócalo, la mandataria local destacó que en la entidad continúan los megaproyectos en materia de movilidad, como ahora con estas vías de comunicación para conectar con las entidades.

“Las grandes obras de movilidad están transformando nuestra capital. La ciudad será la gran puerta ferroviaria del país, la transformación viaja en tren. La Ciudad de México será la gran puerta ferroviaria del país. La Ciudad de México no lo olvida y ahora desde la Presidencia se sigue impulsando la transformación”, sostuvo.

El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México informó que más de 200 mil personas acudieron al Zócalo capitalino para acompañar a Claudia Sheinbaum y a Clara Brugada.

Ambas rutas reutilizarán la infraestructura ya existente del Tren Suburbano, en la alcaldía Cuauhtémoc, la cual contará con dos nuevas ramificaciones: la primera correrá hasta Pachuca, Hidalgo, a través de 106 kilómetros, y tendrá una conexión con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se prevé que el recorrido dure una hora con 20 minutos.

La segunda de estas redes irá de la capital del país hasta la ciudad de Querétaro, en un tiempo estimado de una hora 40 minutos, y abarcará una extensión de 232 kilómetros de vías férreas.

En su participación, Sheinbaum Pardo resaltó que su administración ha destinado cerca de 60 mil millones de pesos en obras para los capitalinos, como la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, la Línea 4 del Cablebús, el Tren Insurgente, y estas dos rutas ferroviarias.

“Vamos a seguir trabajando con una gran Jefa de Gobierno de esta ciudad, con Clara Brugada Molina”, agregó.

700 pasajeros viajarán en cada tren a Pachuca, Hidalgo

Jesús Puigserver, quien se especializa en comercio, transporte y logística, explicó a La Razón que ambas rutas tienen la capacidad para impulsar la economía local y nacional, por lo que el anuncio hecho Brugada Molina y Sheinbaum Pardo incluso podría tener un impacto en las operaciones del AIFA.

“Las obras ferroviarias son importantes en países de primer nivel, porque el tren es clave. El beneficio lo vería más turístico en Hidalgo, ya que es visitado por capitalinos. Quizás a nivel del AIFA sería ya para impulsarlo como un aeropuerto de carga fuerte en Latinoamérica.

“El tren a Querétaro tiene más potencial, porque es la oportunidad para rearmar un corredor industrial, ya que la carretera a Querétaro es la salida principal a la zona industrial de Querétaro y del Bajío, así como el camino terrestre más rápido al norte del país y a Estados Unidos”, declaró y agregó que este tipo de estrategias permanecieron parcialmente olvidadas en algunos gobiernos priistas y panistas.

EL RESPALDO. Brugada Molina llamó a cerrar filas en torno a la Presidenta con un llamado a la unidad popular, a la unidad del movimiento de transformación en contra de quienes buscan un retroceso y la unidad nacional.

La mandataria capitalina señaló que ante el avance de la ultraderecha en otras partes del mundo, es necesario el liderazgo, y su respaldo, de Sheinbaum Pardo.

“Tenemos que mantenernos unidos frente a quienes buscan un retroceso autoritario a la noche neoliberal de privilegios y corrupción.

“Cuando vuelven a extenderse las sombras de la ambición imperialista respaldemos a la Presidenta y construyamos la unidad nacional como lo ha expresado nuestra Presidenta: México es un país libre y soberano, México no es patio trasero de nadie, México tiene la mano pero jamás baja la cabeza. ¡Que se oiga bien, que se oiga lejos, que este mensaje cruce fronteras: México tiene mucha presidenta!”, expresó.