¡Hasta con la guitarra! Músicos protagonizan pelea a golpes en Garibaldi | VIDEO

La vida nocturna en la popular Plaza Garibaldi se vio interrumpida por una pelea a golpes entre dos músicos que, presuntamente, se enfrentaron por la atención de los clientes en uno de los sitios más concurridos de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El altercado habría ocurrió el pasado 26 de septiembre y quedó registrado en video; posteriormente, fue difundido ampliamente en redes sociales.

En la grabación se observa el momento en el que la discusión entre los involucrados escaló hasta un enfrentamiento físico frente a visitantes y otros integrantes del gremio musical en Garibaldi.

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‘Tensión. Se desató la pelea’

En un momento, la situación pasó de los reclamos a los golpes cuando uno de los individuos golpeó en el rostro a otro, quien respondió con la guitarra. Sin embargo, durante el forcejeo el instrumento terminó en el suelo.

Mientras se desarrollaba la pelea, en la que ambos intercambiaron agresiones, personas que se encontraban en las inmediaciones reaccionaron a la escena:

“Tensión, tensión, tensión. Se desató la pelea. Hasta el perro le entró”, ironizó uno de los testigos debido a que el disturbio alteró a un can de raza pequeña.

Posteriormente, uno de los presentes decidió intervenir para separar a los dos hombres y detener el conflicto. En ese momento, recogió la guitarra que había quedado sobre el suelo y, al parecer, no estaba rota.

De acuerdo con la grabación, la pelea ocurrió afuera del Salón Tenampa, frente a la explanada de Garibaldi, donde habitualmente se concentran grupos de mariachis y de otros géneros musicales para ofrecer sus servicios al público.

Tras la confrontación, mientras los involucrados aún permanecían en el lugar e intercambiaban señalamientos, una mujer también pidió que cesara la pelea. “Ya muchachos, ya”, se escucha decir a la presunta trabajadora, quien empuña una escoba.

#Nacional | 🎸🥊 Dos músicos se enfrentaron en la Plaza Garibaldi, en la Ciudad de México, presuntamente durante una disputa por clientes.



📹 En el video se observa cómo ambos protagonizan un altercado y utilizan sus guitarras durante la confrontación.



⚠️ Otros músicos… pic.twitter.com/h1zA6E7INm — Álvaro Obregón Digital 🇲🇽🫶🏼 (@_AOdigital) September 28, 2026

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