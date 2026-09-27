Movimiento Ciudadano denuncia propaganda electoral anticipada de Irma Pirin Cigarrero en Iztapalapa

Propaganda alusiva a Irma Pirin Cigarrero, fotografiada el 15 de agosto de 2025 en Iztapalapa.

Movimiento Ciudadano denunció ante la autoridad electoral la colocación de pósters y lonas con el rostro y nombre de Irma Pirin Cigarrero en distintos puntos de la alcaldía Iztapalapa, al señalar que el material comenzó a aparecer desde julio, cuando todavía no inicia el periodo de campañas del proceso electoral local de 2027.

La denuncia fue presentada por el coordinador de Movimiento Ciudadano en Iztapalapa, Alex Pichardo García, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). De acuerdo con el documento, el partido detectó la colocación masiva de material impreso en distintos puntos de la demarcación.

Entre los lugares señalados se encuentran Ermita Iztapalapa, avenida Plutarco Elías Calles, Anillo Periférico, Eje 5, Eje 6, avenida Javier Rojo Gómez y Eje 3 Oriente.

La Razón de México constató desde el 15 de agosto la presencia de más de 15 de estos materiales, pegados en postes de luz uno tras otro, sobre el tramo de Eje 5 que conecta con la calle Tlacotal, en Iztapalapa.

El impreso muestra el rostro y nombre de Irma Pirin Cigarrero, a quien identifica como “coordinadora de la izquierda”, además de plantear cuatro compromisos, entre ellos “más seguridad” para la alcaldía.

Pirin Cigarrero se desempeñó como directora general de Inclusión y Bienestar Social en la alcaldía Iztapalapa. El pasado 6 de marzo informó mediante sus redes sociales que había presentado su renuncia con carácter irrevocable al cargo el 3 de marzo, con efectos a partir del 15 de ese mes.

En aquella publicación señaló que la decisión fue discutida de manera colectiva con su equipo político y agradeció a la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz y a sus compañeros de trabajo por la oportunidad de servir.

“Seguiré en pie de lucha desde el movimiento social, junto a mi organización Unión de Lucha Vecinal Valle de Anáhuac, trabajando por mejores condiciones de vida para el pueblo de Iztapalapa”, señaló.

El escrito de Movimiento Ciudadano fue recibido por la autoridad electoral el 24 de septiembre. El partido solicitó que la denuncia sea registrada bajo el procedimiento sancionador correspondiente y que se investiguen los hechos señalados.

Como parte de sus peticiones, Movimiento Ciudadano pidió medidas cautelares para el retiro inmediato de la propaganda denunciada.

También solicitó que, en caso de que la autoridad determine la existencia de una infracción, se impongan las sanciones que correspondan.

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cehr