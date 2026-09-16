IECM lanza ‘Ruta Indi’, micrositio para candidaturas sin partido rumbo al 2027 en CDMX

El diseño del micrositio informativo para agilizar los trámites previos fue desarrollado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que las personas que no tengan respaldo de un partido político y quieran competir por un cargo popular en las elecciones del 2027 podrán hacerlo a través del micrositio “Ruta Indi”; su objetivo es que las y los ciudadanos puedan adelantar gestiones y contar con la documentación necesaria cuando se abra formalmente el registro de candidaturas.

En Ruta Indi podrán inscribirse personas que busquen espacios de diputación en el Congreso de la Ciudad de México, diputación migrante, así como titularidad y concejalías de las 16 demarcaciones capitalinas.

Entre los primeros pasos que pueden realizarse con anticipación está la constitución de una Asociación Civil, su inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la obtención del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

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También se contempla la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la asociación, la cual deberá utilizarse para recibir financiamiento privado y, en su caso, financiamiento público, conforme a las reglas aplicables a este tipo de candidaturas.

El IECM señaló que, una vez que el Consejo General emita la convocatoria correspondiente, las personas interesadas deberán realizar su registro mediante el Sistema de Registro de Candidaturas (SIREC).

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México se renovarán un total de 286 cargos de elección popular.

Se elegirán las titularidades de las 16 alcaldías que conforman las demarcaciones territoriales de la capital para el periodo 2027-2030.

Asimismo, se renovarán las 66 diputaciones que integran el Congreso de la Ciudad de México, divididas en 33 diputaciones de mayoría relativa votadas directamente por distrito, 32 de representación proporcional y 1 diputación migrante.

A nivel de gobierno local, los ciudadanos votarán para renovar las 204 concejalías que integran los cabildos de las distintas alcaldías. La jornada electoral organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027.

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JVR