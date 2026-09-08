Van 139 quejas por propaganda

Consejeros del IECM durante la sesión para dar inicio al proceso electoral, ayer.

Luego de declarar el inicio del proceso electoral ordinario 2026-2027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que en lo que va del presente año registra un acumulado de 139 quejas por supuestos actos anticipados de campaña.

De acuerdo con los datos presentados por la autoridad electoral, del total de presuntas expresiones proselitistas irregulares reportadas este año, cerca de 80 tienen que ver con promoción personalizada, así como con actos anticipados de precampaña y campaña.

Al respecto, la consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, detalló que, durante el último Proceso Electoral Local Ordinario, hubo un acumulado promedio de mil 800 quejas por diversos motivos, aunque es altamente probable que, de cara a la elección intermedia de 2027, la cifra aumente.

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“Seguramente van a aumentar las quejas porque, a ver, hay una gran discusión respecto a qué hacer con las preprecampañas. Definitivamente, este instituto, con los elementos limitados que tiene, sí está avanzando con los procedimientos especiales sancionadores para identificar las denuncias e ir a recabar la información”, comentó la funcionaria en la capital.

Días antes de que comenzara el proceso ordinario electoral, en calles de la capital ya se observa propaganda de alcaldes y diputados locales, quienes promueven apoyos sociales con su imagen. Esto lo hacen mediante la pega de carteles en postes, lonas en viviendas o vialidades, entre otras acciones.

Por ejemplo, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, y la legisladora capitalina, también de Morena, y exdelegada de esa demarcación, Elizabeth Mateos Hernández. De ambas hay propaganda pegada en calles de la zona territorial.

El Dato: El IECM producirá 16.4 millones de boletas para las elecciones del domingo 6 de junio del siguiente año.

Durante el evento, la consejera Sonia Pérez Pérez señaló que la autoridad electoral tiene el reto de atender y gestionar exitosamente las quejas que rodean las elecciones en la Ciudad de México.

“Uno de los retos que tiene (el instituto local) de manera reiterada son los procedimientos sancionadores.

“Sin duda todavía tenemos el recuerdo de las mil 800 quejas que nos llegaron el proceso electoral pasado y tenemos una expectativa para este nuevo periodo, pero en esta ocasión estamos preparados para afrontar esta situación con éxito”, afirmó la consejera del IECM.