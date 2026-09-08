Va Kenya Cuevas por la remoción de 2 funcionarias de fiscalía local

“Está sin reaccionar, nada más está amortiguando el trancazo”, comentó la activista trans Kenya Cuevas a la decisión de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, a dos funcionarias del órgano autónomo pese a los señalamientos por presuntos actos de transfobia, asói como de omisiones en procesos judiciales.

La fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, A.C., así como la iniciadora de la Casa Lleca, Victoria Sámano, tomó el 1 de septiembre las oficinas de la Fiscalía de Género, en el edificio ubicado en Doctor Río de la Loza 156. La protesta derivó en una reunión con autoridades que terminó antes de lo previsto y sin una minuta firmada por Kenya Cuevas ni por la fiscal.

La manifestación ocurrió después de que, durante la primera audiencia por el caso de Paola Buenrostro, Kenya Cuevas denunciara que una agente del Ministerio Público la malgenerizó a ella, a Paola y a otros testigos del transfeminicidio ocurrido hace casi 10 años sobre la Calzada de Tlalpan.

El Dato: El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 18 de julio de 2024 la Ley Paola Buenrostro, para tipificar el delito de transfeminicidio y aplicar penas severas.

Debido a ello, las manifestantes exigieron la destitución de la coordinadora de Investigación de Delitos de Género, Gema Chávez Durán, y de la fiscala de Feminicidios, Brenda Bazán Varela, por las diversas irregularidades detectadas durante la audiencia, entre ellas, el violar su derecho a la identidad.

Ayer, Alcalde Luján explicó en conferencia de prensa que mantendrá en sus puestos a ambas servidoras públicas y defendió los resultados de la Fiscalía, al señalar que entre 2022 y 2023 se alcanzó más de 90 por ciento de judicialización en carpetas de feminicidio.

“Hubo una situación de violencia sistemática, de abandono a la carpeta de investigación y ésa sí era responsabilidad de Brenda. Vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer para destituirla o nosotras mismas sacar la destitución”, mencionó Kenya Cuevas a La Razón sobre la declaración de la funcionaria.

Entre las medidas que la activista plantea para conseguir la salida de ambas funcionarias, están escalar la solicitud de destitución ante la Secretaría de la Contraloría capitalina y la oficina de Asuntos Internos de la propia Fiscalía, además de que no descarta presentar una denuncia por la vía legal.

“Mucho me preocupa. Voy a ver a Contraloría y también voy a iniciar una denuncia contra Brenda directamente si se necesita”, afirmó, quien se convirtió en activista tras el transfeminicidio de su amiga Paola Buenrostro, ocurrido en 2016.

Alcalde Luján aseguró a este periódico que las personas trans que tengan denuncias contra Chávez Durán o Bazán Varela pueden acudir a Asuntos Internos de la Fiscalía para presentarlas; sin embargo, para Kenya Cuevas, esta invitación no representa una respuesta a los reclamos de las organizaciones.

Frente a los cuestionamientos por presuntos actos de transfobia y omisiones en la audiencia inicial en contra de Arturo “N”, Alcalde Luján sostuvo que los transfeminicidios son una prioridad para la institución.

“Este delito para nosotros es una prioridad. Así como lo son los feminicidios y los homicidios”, afirmó la titular de la fiscalía de la ciudad.

Sin embargo, persisten diferencias entre la autoridad y las organizaciones sobre la dimensión de estos crímenes en la capital, ya que el Centro de Apoyo a las Identidades Trans contabilizó 13 transfeminicidios entre 2024, cuando se tipificó este delito, y hasta marzo de 2026, mientras que la fiscalía local abrió sólo seis carpetas de investigación.

Activistas han advertido que esta diferencia puede contribuir a invisibilizar estos crímenes en contra de la comunidad LGBTTTIQ+, en especial de hombres y mujeres trans. En tanto, la autoridad local sostiene que sus registros corresponden a los casos que ha determinado como transfeminicidios.

La fiscala local detalló en la conferencia de prensa que durante 2025 se denunciaron tres transfeminicidios y los tres fueron judicializados, mientras que en 2026 se han identificado dos casos, ambos con detenidos y judicializados.

Kenya Cuevas cuestionó que los porcentajes de judicialización de feminicidios sean suficientes para evaluar la actuación de la Fiscalía frente a las víctimas trans, particularmente, porque, sostuvo, esos indicadores no necesariamente reflejan los casos de la problemática.

El reclamo alcanza directamente la investigación por el asesinato de Paola Buenrostro, pues la activista trans acusó que durante años existió “una situación de violencia sistemática, de abandono a la carpeta de investigación” y responsabilizó directamente a Bazán Varela por esa actuación.

Aunque el caso ya avanzó y el presunto responsable fue vinculado a proceso por feminicidio, Alcalde Luján aseguró que la institución buscará llevarlo hasta las últimas consecuencias.

“Vamos a perseguir este caso hasta su acusación y hasta una sentencia condenatoria por este delito”, afirmó.

La fiscala también sostuvo que el expediente de Paola Buenrostro es icónico para la Ciudad de México y reconoció que la lucha de Kenya Cuevas y de los colectivos contribuyó a que el transfeminicidio fuera incorporado al Código Penal.

Para la activista, sin embargo, el reconocimiento actual del delito y el avance judicial del caso no resuelven las responsabilidades que, desde su perspectiva, existen dentro de la fiscalía.

70 Años de prisión es la pena máxima por feminicidio

SEGUNDO MAUSOLEO TRANS. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ofreció apoyar a Kenya Cuevas para un espacio más grande para personas trans fallecidas no reclamadas, pues el actual mausoleo de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa, está por llegar a su límite.

Brugada Molina reconoció la lucha de Kenya Cuevas y de los colectivos de la diversidad alrededor del caso de Paola Buenrostro y recordó que, cuando fue alcaldesa de Iztapalapa, participó en el apoyo para la construcción de ese espacio.

“Con muchísimo gusto apoyamos para construir otro lugar más grande para las personas que no han sido reclamadas”, afirmó la mandataria local.

Kenya Cuevas respondió que valora la disposición de la mandataria capitalina y confió en que haya un diálogo directo con ella. “La que me interesa es que nos escuche”, mencionó.