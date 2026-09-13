Elecciones 2027: ¿cuándo son y qué cargos se elegirán en CDMX?

Una fotografía ilustrativa de la elecciones en la Ciudad de México.

En la Ciudad de México, el electorado acudirá a las urnas el primer domingo de junio de 2027 para los comicios en los que estarán en disputa 286 cargos públicos.

Para que la ciudadanía se mantenga informada sobre el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer la ruta hacia las votaciones.

¿Cuándo serán las elecciones de 2027 en CDMX?

La jornada electoral será el domingo 6 de junio de 2027, de 08:00 a 18:00 horas.

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones 2027 en CDMX?

En total, la ciudadanía elegirá:

16 personas titulares de las alcaldías

204 Concejalías

66 diputaciones al Congreso de la Ciudad de México

De las 66 diputaciones, 34 serán electas por voto directo, entre ellas una diputación migrante, y 32 por el principio de representación proporcional.

El IECM explicó que la diputación migrante será elegida por el principio de mayoría relativa mediante el voto de la ciudadanía originaria de la Ciudad de México que reside en el extranjero.

¿Cuándo comienzan las actividades de las elecciones 2027 en CDMX?

El calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 contempla distintas fechas previas a la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027.

Entre las fechas relevantes se encuentra el 15 de diciembre de 2026, cuando comenzará el periodo de captación de apoyo de la ciudadanía para las personas aspirantes a candidaturas sin partido, periodo concluirá el 12 de febrero de 2027.

Posteriormente, el 4 de enero de 2027 comenzarán las precampañas para diputaciones y alcaldías, las cuales terminarán el 12 de febrero.

En tanto, la recepción de documentos para el registro de candidaturas a diputaciones y alcaldías se realizará del 8 al 15 de marzo de 2027. La aprobación de esos registros está prevista entre el 22 de marzo y el 3 de abril.

¿Cuándo empiezan las campañas electorales en CDMX?

Las campañas de diputaciones de mayoría relativa, alcaldías y concejalías comenzarán el 4 de abril de 2027 y concluirán el 2 de junio, cuatro días antes de la jornada electoral.

La veda electoral comenzará el 3 de junio de 2027 hasta el día de los comicios, el 6 de junio de 2027. Durante este periodo, no se permite la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

¿Cuándo se entregarán las constancias de mayoría?

Después de la jornada electoral, del 10 al 12 de junio de 2027 se llevará a cabo la declaratoria de validez y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas que hayan obtenido el triunfo en las elecciones.

El 12 de junio está prevista la expedición de las constancias de asignación de diputaciones de representación proporcional.

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cehr