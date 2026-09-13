‘Alito’ propone que ningún partido compita contra Andy en Tabasco para no validar que ‘se robe’ elección

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, propuso que ningún partido se registre para contender por una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, cargo que busca Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, con el objetivo de dejarlo “jugar solo” y no validar cuando “se robe” la elección.
Durante una visita oficial de la dirigencia del PRI a Tabasco, Moreno Cárdenas acusó que López Beltrán, a quien se refirió como “un cínico” y “el símbolo de la corrupción y el nepotismo”, contenderá por la diputación con todo el apoyo del Gobierno federal y del partido, así como de los programas sociales respaldados por su partido, Morena.
Ante esta situación, “Alito” llamó a todas las fuerzas políticas de oposición a no registrar candidato para ese Distrito, con el objetivo de que “Andy” se registre para “jugar solo” y no se respalde un discurso de que ganó el cargo con mayoría.
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“Mandarlo a jugar un Distrito a Tabasco, con todo el apoyo gubernamental, más todo el apoyo de los órganos electorales —que no lo señalen y no le hagan ni un exhorto o ningún llamamiento—... es claro que va a competir y van a decir que ‘barrió el Distrito’”, acusó el dirigente priista.
“Yo creo que lo que deberíamos de hacer —y eso lo estamos valorando en el PRI— es que no registremos candidato porque [Andy] se va a robar la elección. Entonces ¡que juegue solo a ver quién le va a validar eso!”, propuso Moreno Cárdenas.
Si “Andy” llega a la Cámara, ahí está el PRI todos los días, advierte Moreno
En el mismo mensaje, “Alito” Moreno dedicó una dura crítica contra “Andy” López Beltrán, a quien se refirió como “un símbolo” de la corrupción, el nepotismo y del “robo más grande”, es decir, el llamado huachicol fiscal.
El dirigente priista acusó que “Andy” representa las contradicciones de los discursos de Morena, toda vez que se reúne con los empresarios más poderosos del país aun cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendía la separación de los poderes económico y político.
“Recargado le salió el Andy, en todos los negocios sentado con los hombres más ricos de este país, negociando contratos con prestanombres, con todos los negocios habidos y por haber”, acusó “Alito”.
“La gente ya lo sabe, esa es la realidad, pero no tengan duda de que si llega a la Cámara federal ahí van a estar los diputados del PRI todos los días”, concluyó el dirigente del tricolor.
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