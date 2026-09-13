‘Alito’ propone que ningún partido compita contra Andy en Tabasco para no validar que ‘se robe’ elección

"Alito" Moreno propone que "Andy" "juegue solo" en Tabasco para que no se valide cuando "se robe" elección.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, propuso que ningún partido se registre para contender por una diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, cargo que busca Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, con el objetivo de dejarlo “jugar solo” y no validar cuando “se robe” la elección .

Durante una visita oficial de la dirigencia del PRI a Tabasco, Moreno Cárdenas acusó que López Beltrán, a quien se refirió como “un cínico” y “el símbolo de la corrupción y el nepotismo”, contenderá por la diputación con todo el apoyo del Gobierno federal y del partido, así como de los programas sociales respaldados por su partido, Morena.

La fuerza del PRI de #Tabasco está en su militancia. En cada priista que camina, que convence, que suma y que nunca baja los brazos. Esa fuerza está viva, organizada y lista para salir a ganar.



Con nuestra militancia al frente, vamos a recuperar terreno y a demostrar de qué está… pic.twitter.com/W9IZfF1NZe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 12, 2026

Ante esta situación, “Alito” llamó a todas las fuerzas políticas de oposición a no registrar candidato para ese Distrito, con el objetivo de que “Andy” se registre para “jugar solo” y no se respalde un discurso de que ganó el cargo con mayoría.

“Mandarlo a jugar un Distrito a Tabasco, con todo el apoyo gubernamental, más todo el apoyo de los órganos electorales —que no lo señalen y no le hagan ni un exhorto o ningún llamamiento—... es claro que va a competir y van a decir que ‘barrió el Distrito’”, acusó el dirigente priista.

“Yo creo que lo que deberíamos de hacer —y eso lo estamos valorando en el PRI— es que no registremos candidato porque [Andy] se va a robar la elección. Entonces ¡que juegue solo a ver quién le va a validar eso!”, propuso Moreno Cárdenas.

🗳️📌 ALITO PROPONE DEJAR SOLO A ANDY EN LA BOLETA DE TABASCO



¿Apoyas esta estrategia?



Y es que Alejandro Moreno propuso que ningún partido registre candidato contra Andy López Beltrán en el Distrito 6 federal de Tabasco.



“Que juegue solo”, dijo.



El dirigente del PRI asegura… pic.twitter.com/JcVbS6tnNh — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 12, 2026

Si “Andy” llega a la Cámara, ahí está el PRI todos los días, advierte Moreno

En el mismo mensaje, “Alito” Moreno dedicó una dura crítica contra “Andy” López Beltrán, a quien se refirió como “un símbolo” de la corrupción, el nepotismo y del “robo más grande”, es decir, el llamado huachicol fiscal.

El dirigente priista acusó que “Andy” representa las contradicciones de los discursos de Morena, toda vez que se reúne con los empresarios más poderosos del país aun cuando su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, defendía la separación de los poderes económico y político.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

“Recargado le salió el Andy, en todos los negocios sentado con los hombres más ricos de este país, negociando contratos con prestanombres, con todos los negocios habidos y por haber”, acusó “Alito”.

“La gente ya lo sabe, esa es la realidad, pero no tengan duda de que si llega a la Cámara federal ahí van a estar los diputados del PRI todos los días”, concluyó el dirigente del tricolor.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am