PRI cuestiona a fiscalía por no averiguar a Andy

LA SENADORA del PRI Carolina Viggiano Austria exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los señalamientos que existen contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y cuestionó que autoridades de Estados Unidos sean quienes concentren información relacionada con posibles delitos en México.

“¿Por qué otro país tiene que investigar? Nuestros problemas son nuestros problemas. La Fiscalía General de la República tiene que hacer su labor”, reclamó la legisladora priista.

Viggiano Austria sostuvo que López Beltrán enfrenta “diversos señalamientos de actos criminales” y consideró que, en lugar de ser exonerado, la FGR debería abrir o profundizar las investigaciones correspondientes.

EL TIP: EL PAN exigió a la FGR que investigue a Andy por tráfico de influencias, operaciones con recursos ilícitos y huachicol.

Luego de que en días recientes se hayan revelado detalles de una carpeta de investigación en la que supuestamente López Beltrán es mencionado en relación con presuntos delitos vinculados al huachicol fiscal, la senadora del tricolor explicó que, cuando una persona aparece señalada dentro de una indagatoria, las autoridades tienen la obligación de conocer su versión y determinar qué información puede aportar sobre los hechos.

“Cuando alguien es señalado en una carpeta como alguien que sabe o alguien que es el responsable de un delito, pues lo menos que tienes que hacer es llamarlo para que te diga lo que sabe, para que le preguntes dónde estaba cuando ocurrieron los hechos”, señaló.

La legisladora de oposición cuestionó que, pese a las capacidades de investigación que actualmente tienen las instituciones de seguridad mexicanas, no se avance en los casos que involucran a figuras políticas: “Francamente lo que está pasando en México es increíble, no deberíamos estar discutiendo esto, deberían estar investigándolo”.

Carolina Viggiano también lanzó una crítica directa al desempeño de la FGR y acusó que la justicia se aplica de manera selectiva: “La Fiscalía General de la República tiene que hacer su labor. No puede tener una fiscal carnal”.