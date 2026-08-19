Morena acusa “injerencia” en retiro de visas

LA PRESIDENTA de Morena, Ariadna Montiel, ayer en conferencia. / ANDRÉS Manuel López Beltrán confirmó el retiro de su visa el 13 de agosto.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respaldó a Andrés Manuel López Beltrán luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que no existen datos de prueba suficientes que sustenten una investigación en su contra por huachicol fiscal.

Montiel Reyes sostuvo que corresponde exclusivamente a las autoridades ministeriales determinar cuándo existe una investigación y cuándo no, por lo que rechazó que los dirigentes partidistas puedan asumir funciones de ministerio público o de jueces.

“Desde un principio lo he venido diciendo: los presidentes de los partidos no somos ni ministerios públicos ni jueces, ni nada por el estilo”, afirmó.

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La dirigente morenista señaló que la FGR es la instancia encargada de investigar cuando existe un posible delito y sostuvo que, en este caso, la dependencia dejó claro que no tiene una investigación en contra de López Beltrán.

“Quien imparte la justicia, genera las investigaciones es la FGR y ha desestimado que haya una investigación contra Andrés”, declaró.

También cuestionó las acusaciones formuladas por integrantes de la oposición y afirmó que, aunque tienen derecho a expresar sus opiniones en un país libre, corresponde a las autoridades determinar si existen elementos para iniciar una investigación.

EL DATO: MIENTRAS morenistas cierran filas, los coordinadores parlamentarios del PVEM y el PT declararon públicamente que no “mete rían las manos al fuego” por López Beltrán.

“Permanentemente han estado en estas afirmaciones desde su postura de opositores y tienen todo el derecho, éste es un país libre y todo mundo opina y todo mundo puede decir lo que desee”, señaló.

La dirigente morenista aprovechó los señalamientos contra López Beltrán para reiterar su postura en la defensa de la soberanía: “Nosotros seguiremos diciendo que es un tema de soberanía porque sí es un intento de injerencia”.

Además, señaló que Morena ha asumido una posición similar cuando otros integrantes del movimiento han sido objeto de señalamientos y sostuvo que el partido continuará con la defensa de sus integrantes cuando considere que existen intentos de intervención externa: “Como lo ha sido contra nuestros otros compañeros, igual los hemos defendido y hemos planteado aquí, en esta conferencia, nuestra postura, que es la misma, para defender la soberanía”.

La dirigente del partido guinda sostuvo que no se trata de una postura reciente, sino de una advertencia que Morena ha planteado previamente frente a lo que considera intentos de injerencia en México y en otros países.

Ante los cuestionamientos de la oposición, la lideresa afirmó que sus integrantes tienen derecho a expresar sus posiciones, incluso cuando sean críticas hacia el Gobierno o a Morena, al sostener que “ellos tienen su derecho a decir lo que quieran”.

Sin embargo, estableció un límite entre la crítica política y lo que consideró afirmaciones falsas: “Hay que aprender a tener la piel gruesa, pero, además, lo que sí no les vamos a permitir es que digan mentiras y nosotros nos quedemos callados”.

Lo anterior se da luego de que La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó versiones periodísticas que aseguran que mantiene una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos delitos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

En un comunicado emitido el 17 de agosto, la dependencia federal negó tener elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y afirmó que la información difundida en medios de comunicación y los señalamientos de los partidos de oposición son falsos.