El ‘cónclave’ más importante es el que hacemos con la gente casa por casa: Andy López

Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, ironizó sobre los señalamientos que hizo la prensa sobre su participación en una reunión secreta con empresarios conocida como el “cónclave de la Condesa”, y aseguró que el “cónclave” más importante es el que se lleva a cabo con el pueblo casa por casa.

A través de una publicación en sus redes sociales, “Andy”, quien busca ser diputado federal por Tabasco, informó la agenda de recorridos casa por casa que llevaría a cabo este fin de semana por el Distrito Federal 6, región que busca representar en la Cámara baja.

🚨👀 Andy y Gonzalo López Beltrán protagonizaron una reunión de más de cinco horas en un restaurante de lujo de la Condesa, acompañados por Daniel Asaf y empresarios.



📱 El encuentro ocurrió en medio de los señalamientos que rodean a “Andy” por presuntos vínculos con una red de… pic.twitter.com/Uq8INIEazc — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2026

En ella, utilizó de manera irónica el término “cónclave”, con el que el periodista Héctor de Mauleón llamó a la reunión privada que sostuvo el morenista con su hermano Gonzalo, el empresario Juan Domingo Beckmann y Daniel Asaf en un lujoso restaurante de la colonia Condesa, a mediados de agosto.

Al respecto, López Beltrán dijo que “el cónclave más importante es el contacto directo con la gente y las comunidades casa por casa”.

Andrés Manuel López Beltrán, "Andy". ı Foto: Cuartoscuro

En este sentido, retó a De Mauleón, quien publicó la nota y a quien se refirió como “espía”, así como a la dirigencia del diario El Universal, a que lo acompañen en estos recorridos a pie por Tabasco.

“Me gustaría muchísimo que el espía Héctor de Mauleón y el director de ese pasquín llamado El Universal nos acompañaran en este tan importante cónclave, el cónclave más importante para nosotros: el contacto directo con la gente y con las comunidades casa por casa”, dice “Andy” en su video.

“Nosotros seguiremos informando casa por casa acerca de la defensa a nuestra soberanía nacional y la defensa a la Cuarta Transformación de México. Seguimos luchando incomode a quien incomode ”, concluyó López Beltrán.

De acuerdo con su video, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador recorrerá este fin de semana las localidades de Puxcatán y Reforma, en Tacotalpa, Tabasco.

Andy busca diputación por Tabasco, en medio de controversias

Recordar que, en mayo, “Andy” López Beltrán renunció a la secretaría de Organización de Morena con el objetivo de buscar una diputación federal representando a Tabasco. Para ello, anunció, llevaría a cabo recorridos casa por casa.

Foto de Andrés Manuel López Beltrán en la reunión. ı Foto: Cortesía El Universal

“Lo haremos siempre como nos enseñaron: desde abajo, casa por casa, con humildad y en contacto directo con el pueblo”, escribió López Beltrán en un comunicado.

No obstante, el hijo del expresidente ha enfrentado controversias recientes, como el retiro de su visa por parte de Estados Unidos, el involucramiento con presuntas empresas fraudulentas de su amigo Amílcar Olán y su participación en la citada reunión privada.

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