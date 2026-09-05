Ningún presidente puede tener doble nacionalidad, no puede rendirle cuentas a otro país, reitera Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente a la propuesta que envió al Congreso para limitar la doble nacionalidad en cargos del Ejecutivo, y aseguró que, desde su punto de vista, nadie que llegue a alguno debería “rendirle cuentas a otro país”.

Durante un evento en Colima como parte de su gira Honestidad y resultados, que siguió a su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria federal se refirió nuevamente a la propuesta que busca limitar la doble nacionalidad en presidentes, jefe o jefa de Gobierno y gobernadores.

Detalló que el objetivo es que quienes lleguen a estos cargos lo hagan solo con la nacionalidad mexicana, para que rindan cuentas únicamente “al pueblo de México y a la nación”.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y resultados en Colima.



🎥 https://t.co/zkpenlYDi7 pic.twitter.com/GVYXBUjwdx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 5, 2026

“Pienso yo que ningún presidente o presidenta debe tener doble nacionalidad. Debe ser solamente mexicana, mexicano. No puede rendirle cuentas a otro país”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Que quede claramente en la Constitución que cualquier presidente o presidenta no puede tener doble o triple nacionalidad. Solamente mexicano, mexicano, para rendirle cuentas al pueblo de México y a la nación”, abundó.

Inmediatamente después, hizo una consulta a mano alzada entre los presentes sobre quiénes estaban o no de acuerdo con la propuesta, ante lo cual, dijo, vio una mayoría.

Cada que nuestra Presidenta @Claudiashein visita Colima, nos deja grandes noticias. Hoy volvió a demostrarlo con anuncios que significan bienestar para el presente y esperanza para el futuro: Más de 245 mil colimenses reciben el respaldo de los Programas para el Bienestar,… pic.twitter.com/D3h6ceN5Du — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) September 5, 2026

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum destacó que México, al ser un país “con tanta riqueza”, ha sido objeto de intentos de injerencia, los cuales, asegura, no son efectivos debido a que el pueblo reconoce la independencia y soberanía del país.

“México es un país con tanta riqueza por sus recursos naturales y por su gente, que siempre ha habido potencias extranjeras que han querido que México sea colonia o protectorado”, explicó la mandataria federal.

“Pero el pueblo de México desde hace más de 200 años dijo: ‘Somos un país libre, independiente y soberano, y así queremos seguir siendo siempre. No queremos ser colonia ni protectorado de ningún país, de ningún país extranjero’”, abundó Sheinbaum Pardo.

Destaca programas sociales, infraestructura y apoyo a vivienda en Colima

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las obras que se han impulsado durante los dos años de su gestión en favor de las y los colimenses.

Así, de acuerdo con la mandataria federal, 245 mil 365 personas en el estado reciben algún apoyo de los Programas para el Bienestar, dentro de los cuales destacó la Pensión Mujeres Bienestar.

Asimismo, destacó proyectos federales de infraestructura como la reconstrucción del puente El Chical, en Coquimatlán; el nuevo puente vehicular La Presa, en Ixtlahuacán, la modernización de la autopista Armería - Manzanillo (con 70 por ciento de avance), entre otros.

También, destacó que se proyectan 20 mil 700 viviendas nuevas para personas de bajos recursos en Colima, y que 53 mil familias fueron beneficiadas con la restructuración de créditos considerados impagables.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am