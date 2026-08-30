Morena respalda iniciativa contra doble nacionalidad en gobernadores y Presidencia: ‘La soberanía nacional no es negociable’

Morena respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum para limitar la doble nacionalidad de quienes aspiren a cargos del Poder Ejecutivo.

La dirigencia nacional de Morena cerró filas con la iniciativa de reforma constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impedir que personas con doble nacionalidad puedan aspirar a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

En un posicionamiento difundido durante la reunión plenaria de su bancada en la Cámara de Diputados, Morena sostuvo que la soberanía nacional “no es negociable” y consideró que quienes pretendan encabezar los destinos del país deben demostrar un compromiso absoluto con México .

La propuesta de reforma enviada por la presidenta al Congreso de la Unión plantea establecer expresamente que las personas aspirantes a estos cargos no puedan contar con una segunda nacionalidad y que, en caso de tenerla, deban renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos.

La iniciativa presidencial plantea modificaciones constitucionales para establecer restricciones a personas con doble nacionalidad que busquen cargos ejecutivos. ı Foto: Gobierno de México.

Morena argumentó que la iniciativa busca cerrar un vacío interpretativo derivado de la actual redacción de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, relacionados con los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina.

De acuerdo con el partido, aunque la Constitución establece requisitos vinculados con la nacionalidad mexicana por nacimiento y contempla disposiciones sobre la adquisición de otra nacionalidad, no existe suficiente precisión respecto de las personas que ya poseen una segunda nacionalidad , situación que, a su juicio, puede generar incertidumbre en asuntos relacionados con la soberanía.

“Quien pretenda encabezar los destinos de nuestra nación debe tener una lealtad plena e inequívoca hacia México”, sostuvo Morena.

La dirigencia nacional de Morena cerró filas con la reforma constitucional propuesta por Claudia Sheinbaum sobre los requisitos de nacionalidad. ı Foto: IG: morena_partido

La propuesta no se limita al ámbito federal, pues también contempla modificaciones al artículo 116 constitucional para establecer la misma condición para quienes aspiren a las gubernaturas, así como al artículo 122, en el caso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Iniciativa coloca el interés nacional por encima de particulares o extranjeros, remarca Morena

Morena retomó además el argumento expresado por la presidenta Sheinbaum, quien ha señalado que una persona con doble nacionalidad es ciudadana de dos países y que, por ello, no existe certeza de que su interés supremo se encuentre exclusivamente en el interés nacional.

El partido sostuvo que con ello se busca que quienes encabecen los poderes Ejecutivos federal y estatales estén sujetos al mismo estándar en materia de nacionalidad y lealtad hacia el país.

📌📰 El CEN de Morena comparte el siguiente Posicionamiento:



MORENA: LA SOBERANÍA NACIONAL NO ES NEGOCIABLE, Y QUIENES ASPIREN A ENCABEZAR LOS DESTINOS DEL PAÍS DEBEN DEMOSTRAR SU COMPROMISO ABSOLUTO CON MÉXICO. pic.twitter.com/rTwYU69FNJ — Morena (@PartidoMorenaMx) August 30, 2026

La iniciativa también contempla modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer mecanismos que permitan a las personas con doble nacionalidad formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y del otro país del que sean nacionales.

La dirigencia morenista consideró que la propuesta es congruente con los principios de la Cuarta Transformación, al colocar el interés nacional por encima de intereses particulares o extranjeros.

En este contexto, Morena llamó al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa con rapidez y convocó a las distintas fuerzas políticas a respaldarla, al considerar que se trata de un asunto que trasciende los intereses partidistas.

“La soberanía nacional no es negociable”, reiteró el partido, al refrendar su respaldo a la propuesta presidencial y su compromiso con la defensa de la soberanía, la independencia y el interés nacional.

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