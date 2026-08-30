Rosa Icela Rodríguez: No habrá iniciativa preferente al arranque del periodo legislativo

Rosa Icela Rodríguez participó en la plenaria de los senadores de Morena

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, y adelantó que en su lugar vendrán diversas propuestas legislativas.

Al concluir su participación en la reunión plenaria de los senadores de Morena, la funcionaria fue cuestionada sobre los temas que impulsará el Ejecutivo federal y sobre la posibilidad de que la mandataria envíe una iniciativa preferente.

Rodríguez no anunció ninguna propuesta con ese carácter y señaló que serán presentadas diversas iniciativas en los próximos días.

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“No, pero vienen muchas iniciativas enseguida”, respondió al ser interrogada sobre una posible iniciativa preferente de la presidenta Sheinbaum.

¡Con el corazón a la izquierda y el compromiso intacto, iniciamos nuestra 5ª Reunión Plenaria en el Senado junto a la compañera Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación! 🇲🇽🤝

Afinamos el rumbo del Poder Legislativo para consolidar el Segundo Piso de la 4T. ¡Con el pueblo… pic.twitter.com/pT69Nz4zZL — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 30, 2026

La secretaria de Gobernación agregó que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, acudiría con los legisladores para presentar los proyectos del Ejecutivo.

La funcionaria también rechazó que durante la plenaria se hayan girado instrucciones específicas a los senadores de Morena para el inicio del periodo legislativo. Explicó que su participación estuvo enfocada en reconocer el trabajo de los legisladores y destacar la unidad del grupo parlamentario.

“Ninguna instrucción, solamente hay un reconocimiento por su trabajo y también hablamos de que vi en el grupo parlamentario unidad. Vi también mucho compromiso. Eso fue”, sostuvo.

Respecto a la próxima presentación del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez se limitó a destacar los resultados de la administración federal: “Muy buenos resultados, muy buenos resultados”, concluyó.

Por la mañana de este domingo, Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, informó que el Senado de la República ya había recibido la iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que busca establecer por requisito que los aspirantes al cargo de gobernatura o presidencia cuenten con nacionalidad única.

Además de una segunda iniciativa para modificar la regulación de la inversión extranjera en el país.

Desde distintos rincones del país 🇲🇽 nos une una misma responsabilidad: servir al pueblo de México ❤️ y seguir la transformación desde el Senado de la República 🏛️✨

Somos el Grupo Parlamentario de Morena.🤝 pic.twitter.com/rDB4gEG3Tv — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 30, 2026

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