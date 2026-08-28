Monreal pide unidad en Morena ante ‘guerra sucia’ entre aspirantes

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó a la dirigencia de su partido a preservar la unidad y cohesión interna durante el proceso de definición de coordinadores estatales rumbo a las elecciones de 2027, advertir que en las entidades donde aún están pendientes las designaciones han aumentado las descalificaciones, acusaciones y la “guerra sucia” entre aspirantes.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Monreal pidió a los integrantes de Morena anteponer el interés del movimiento a sus aspiraciones personales y evitar confrontaciones que puedan provocar una ruptura interna.

“Nadie puede estar por encima del movimiento y no puedes acudir a ambiciones vulgares que fueron las que combatimos desde un principio. Nadie por encima del interés colectivo”, sostuvo.

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El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados señaló que los distintos partidos políticos han comenzado sus procesos internos para definir coordinadores, enlaces y representantes, figuras que estarán relacionadas con la selección de candidaturas para las elecciones de 2027.

En el caso de Morena, recordó que durante esta semana fueron designados coordinadores en cinco estados, por lo que aún están pendientes 12 entidades.

La unidad siempre será nuestra mayor fortaleza. Es momento de privilegiar el interés colectivo, sumar esfuerzos y poner nuestras aspiraciones al servicio de un proyecto que nos une. Con cohesión y responsabilidad, seguiremos avanzando. pic.twitter.com/SgqaX999nZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 28, 2026

Ante este escenario, consideró necesario acelerar las definiciones, pues advirtió que en los estados donde todavía no se ha nombrado a los coordinadores se han intensificado los enfrentamientos entre quienes buscan participar en los procesos internos.

“En los estados donde falta de nombrarse están presentándose descalificaciones, acusaciones e incluso guerra sucia, ‘fake news’, noticias falsas en detrimento del propio movimiento y de las personas que integran el movimiento”, afirmó.

Monreal llamó a la dirigencia nacional de Morena a intervenir para evitar que las disputas entre aspirantes continúen escalando y pidió impedir que las descalificaciones y acusaciones contaminen los procesos internos.

“No lo merecen, quienes están aspirando lo están haciendo legítimamente y los que acuden a este tipo de estrategias sucias no merecen que nuestro movimiento los cobije”, señaló.

El legislador advirtió que las confrontaciones internas pueden afectar la organización del partido de cara a 2027, por lo que consideró que todavía existe tiempo para evitar que las disputas se profundicen.

“Estamos a tiempo de que no se permita contaminar al movimiento y que resulten los más honestos, las más honestas, pero que se apresure la decisión para no lastimar más nuestra organización”, sostuvo.

Finalmente, Monreal reiteró que su llamado busca evitar que los conflictos entre aspirantes deriven en una ruptura dentro de Morena.

“En todos los estados donde falta nombrar al coordinador se están incrementando día con día los ataques, las descalificaciones y las acusaciones mutuas. Lo importante es la unidad y la cohesión. Pon al servicio del movimiento tu posición política y tu aspiración. Yo lo hago con mucha convicción”, concluyó.

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MSL