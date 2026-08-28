Segob reporta 13 mil 625 personas localizadas tras reforma contra desapariciones

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que a partir de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aprobada y publicada en julio de 2025, se ha logrado la localización de 13 mil 625 personas mediante las nuevas herramientas y acciones de búsqueda implementadas desde entonces.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, informó que las cifras corresponden a las acciones desarrolladas a partir de la reforma, tomando como referencia el periodo de julio de 2025 a agosto de 2026, aunque aclaró que cada mecanismo comenzó a operar en momentos distintos.

“Los logros que les compartimos son a partir de las reformas”, explicó el funcionario al ser cuestionado sobre el periodo de las cifras.

El balance incluye 6 mil 939 localizaciones derivadas de la Plataforma Única de Identidad; 3 mil 39 localizaciones producto de la estrategia de búsqueda generalizada con las entidades federativas; 2 mil 572 mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, y mil 75 localizaciones realizadas durante búsquedas en territorio por brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades.

Familias buscadoras se concentran en la Glorieta de los Desaparecidos. ı Foto: Cuartoscuro

Medina puntualizó que no se trata de la totalidad de las personas localizadas en el país, sino de los resultados asociados a las herramientas y mecanismos derivados de la reforma.

“No son las únicas localizaciones, hay, digamos, que en el grueso del registro, más, pero que son previas o que son derivadas de otros procedimientos que llevan a cabo las fiscalías”, precisó.

Como parte de la nueva estrategia, el Gobierno federal anunció la incorporación de 10 especialistas nacionales y extranjeros para analizar técnicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

De acuerdo con Medina, se trata principalmente de académicos de universidades de Estados Unidos y otros países, con conocimientos en análisis de grandes volúmenes de información, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.

“Son 10 expertos. Algunos son nacionales y otros son extranjeros”, explicó. “Gran parte de ellos son académicos de universidades de diversos países. son técnicos”.

Integrantes de colectivos de búsqueda marcharon la noche del miércoles 10 de junio cerca del Estadio Ciudad de México. ı Foto: Reuters

El grupo contará con acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, aunque los especialistas no pertenecen al sistema de Naciones Unidas y se busca que trabajen de manera independiente.

El gobierno prevé que comiencen formalmente sus trabajos en aproximadamente un mes o mes y medio. Medina señaló que ya se han realizado reuniones con los expertos y que éstos conocen las necesidades y objetivos planteados por las autoridades mexicanas.

La revisión no tendrá como propósito eliminar automáticamente registros, sino determinar la calidad de la información y establecer cómo debe ser complementada y atendida.

“No nos atrevemos a decir que se va a quitar un registro”, afirmó Medina. El análisis permitirá determinar “cómo complementamos, cómo fortalecemos, pero también cómo vamos a atender casos complejos o que exigen más trabajo”.

Uno de los mecanismos centrales de la reforma es la Plataforma Única de Identidad, mediante la cual las autoridades han detectado 40 mil 628 coincidencias entre personas con reporte de desaparición y registros de actividades o trámites realizados después de la fecha en que fueron reportadas.

De esas coincidencias, 6 mil 939 ya cuentan con reporte de localización, mientras que otros casos permanecen en proceso de verificación y formalización.

La estrategia contempla cruzar información disponible en distintas bases de datos para generar rutas de búsqueda y verificar si una persona continúa desaparecida o si existe información posterior que permita ubicarla.

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (AMB), puesta en marcha a partir de la reforma, opera desde un Centro de Mando instalado en la Secretaría de Gobernación.

El mecanismo coordina a la Comisión Nacional de Búsqueda, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y otras instituciones para activar acciones desde los primeros minutos de un reporte.

Hasta ahora, este mecanismo ha permitido localizar 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas.

“Queremos que ninguna alerta se quede sin atención, ya que cada minuto cuenta”, afirmó Medina.

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MSL