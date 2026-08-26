Monreal adelanta 30 reformas para nuevo periodo legislativo; llama a transparentar universidades

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el próximo periodo ordinario de sesiones iniciará con una agenda legislativa que contempla alrededor de 30 instrumentos jurídicos, entre reformas constitucionales y modificaciones en materia anticorrupción, auditoría y finanzas.

Durante su participación en la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con motivo de la entrega de los Estados Financieros Auditados e Informes de Avances Académicos 2025 de las universidades públicas estatales, el legislador señaló que la nueva etapa legislativa comenzará el 1 de septiembre, con la presentación del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal explicó que el actual proceso de preparación de la agenda legislativa es complejo, pero confió en que permitirá avanzar en la actualización del marco jurídico.

“Tenemos hasta este momento en la agenda cerca de 30 instrumentos jurídicos que vamos a proponer se modifiquen, desde reformas constitucionales hasta reformas anticorrupción y también de auditoría y financieras”, señaló.

Damos la bienvenida a las rectoras y los rectores que nos acompañan. Impulsamos una agenda legislativa sólida, priorizando la transparencia, la rendición de cuentas y la certeza jurídica. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la ciudadanía. pic.twitter.com/M3Av2dGSZY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 26, 2026

El coordinador parlamentario de Morena recordó que a la actual Legislatura le resta aproximadamente un año de trabajo, por lo que llamó a aprovechar el periodo para fortalecer el sistema normativo.

“Nos vamos a aplicar a fondo para poder otorgarle a la población certeza y seguridad en este sistema normativo que nos ha tocado enmendar y también crear como instrumentos jurídicos nuevos”, afirmó.

Durante el encuentro, Monreal también se refirió a las necesidades presupuestales de las universidades públicas estatales y anticipó que la Cámara de Diputados analizará el tema durante la discusión del Paquete Económico.

“Espero que nos vaya bien en el Presupuesto, no se los adelanto, pero vamos a hacer el esfuerzo”, expresó ante los rectores presentes.

Monreal dio la bienvenida al auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, así como a los 20 rectores que participaron en la reunión, y reconoció el trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

“Felicitar a Javier Herrera por hacer este tipo de esfuerzos para transparencia y rendición de cuentas de nuestras universidades en el país”, expresó.

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MSL