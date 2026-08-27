Morena define a sus defensores en Sinaloa y Querétaro rumbo a 2027

LOS DOS coordinadores estatales de la transformación, presentados ayer por la dirigencia nacional de Morena

La dirigencia nacional de Morena perfiló a Imelda Castro y a Santiago Nieto como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa y Querétaro, respectivamente.

Para los especialistas, las dos entidades representan retos distintos para el partido. “En Sinaloa, recomponer la relación con el electorado después de la crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya; en Querétaro, construir una candidatura capaz de arrebatar al PAN uno de sus principales bastiones”, dijo Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral.

El analista indicó que la carrera por las gubernaturas de 2027 comenzó antes de que inicie formalmente el proceso electoral. Explicó que Morena “aceleró esta semana la designación de sus Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que, aunque no equivale jurídicamente a una candidatura, funciona como el principal paso político hacia la definición de sus abanderados”.

El Dato: LA LEY electoral prohíbe realizar campañas anticipadas. Para evitar sanciones, Morena utiliza esta figura interna. En la práctica son los candidatos seleccionados para competir.

Ayer, y después de presentar a sus perfiles para Aguascalientes, Campeche y Colima, la dirigencia morenista trasladó las definiciones a Sinaloa y Querétaro.

“En Sinaloa, Morena enfrenta una crisis política derivada de la situación de Rubén Rocha Moya, mientras que en Querétaro el partido busca crecer en un territorio gobernado por el PAN y con una estructura opositora consolidada”, dijo.

Asimismo, señaló que la designación de Imelda Castro adquiere una dimensión particular, porque llega después de una de las mayores crisis políticas que ha enfrentado Morena en Sinaloa.

Morena perfila a Imelda Castro como coordinadoras estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa ı Foto: Especial

Espinosa Silis sostuvo que, en Querétaro, el desafío es todavía mayor: “Las mediciones muestran que el PAN mantiene perfiles con ventaja y que Morena necesita ampliar su respaldo para convertir a Nieto en una opción realmente competitiva”.

Por su parte, el politólogo Erick F. Ruiz de la Cruz consideró que el repentino regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa —ahora con licencia por segunda vez— podría tener consecuencias electorales para Morena.

Recordó que, aunque la senadora cuenta con una trayectoria política propia dentro de la izquierda y Morena, “su perfil ha sido identificado como distante del rochismo, una característica que adquiere especial valor en el contexto actual”.

“Si el partido logra presentar a Imelda Castro como una figura independiente del rochismo y logra demostrar una ruptura política clara con la etapa anterior, podría intentar contener el daño. La diferencia será fundamental”, dijo.

El especialista también indicó que no será lo mismo una elección en la que Morena diga que Rocha Moya fue un episodio aislado, que una en la que los ciudadanos perciban que el partido forma parte de la misma estructura política.

DEFENSORES. Entre gritos de “¡unidad, unidad, unidad!”, la senadora Imelda Castro Castro rindió protesta ayer como coordinadora de los trabajos en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, desde donde llamó a fortalecer la organización de Morena y contribuir a recuperar la paz en el estado.

Durante el acto, encabezado por la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, la legisladora afirmó que asumirá la responsabilidad con apego a los principios y valores de la Cuarta Transformación.

Sostuvo que su objetivo será contribuir a la prosperidad y la seguridad de Sinaloa, una entidad que, reconoció, enfrenta problemas importantes, pero que cuenta con una población capaz de superar las dificultades. “Voy a ser coordinadora para la defensa del estado, de nuestro pueblo, para contribuir a la prosperidad y la paz de Sinaloa”, afirmó.

Momentos antes, Santiago Nieto Castillo, recién designado coordinador de la Defensa de la Transformación en Querétaro, colocó la violencia contra las mujeres entre los principales problemas que, afirmó, deberá atender el estado, y sostuvo que no puede haber transformación mientras persistan condiciones de inseguridad y violencia de género.

Morena perfila a Santiago Nieto como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro ı Foto: Especial

“Nunca más un estado donde no hay seguridad para las mujeres, donde la violencia de género es el segundo espacio a nivel nacional”, afirmó durante su primer mensaje tras recibir la constancia que lo acredita como responsable de los trabajos de Morena en la entidad.

Nieto Castillo sostuvo que Querétaro necesita “un nuevo rumbo” y planteó construir un estado donde las mujeres tengan mayores condiciones de seguridad y donde se garanticen los derechos de todas las personas.

“Queremos un Querétaro ambientalista, científico, humanista, donde se respeten los derechos de las mujeres, donde las personas, cualquier persona, sin importar el origen étnico, las preferencias sexuales, la religión, pueda tener evidentemente las mismas posibilidades y las mismas oportunidades”, señaló el nuevo coordinador.

CSP: Aspirantes deben ser honestos, sin antecedentes

| Por Tania Gómez |

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los perfiles que busquen representar a Morena como coordinadores en defensa de la transformación deben ser personas honestas y sin antecedentes con la delincuencia o actos de corrupción.

Al ser consultada sobre el proceso para definir al perfil que competirá por la gubernatura de Sinaloa y la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de aspirantes, la mandataria aclaró que la selección corresponde al partido y se realiza mediante encuestas abiertas a la población.

“Es decisión de Morena y aquí en el Gobierno propusimos una ley electoral, para que, si el partido le solicita al INE, haya una comisión a través de la cual se pueda consultar formalmente al Gabinete de Seguridad y a la Fiscalía General de la República (FGR)”, explicó.

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Además, señaló que el mecanismo también permitiría consultar información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el fin de detectar posibles antecedentes que pudieran representar un riesgo en los perfiles postulados.

“Deben ser gente honesta y que no tenga ningún antecedente de tener algún vínculo con la delincuencia o haber cometido una corrupción”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo federal agregó que el criterio debe ser general. “En todos, en todos, en todo”, respondió. Explicó que el oficialismo define a sus coordinadores mediante encuestas abiertas, es decir, ejercicios en los que puede participar la población en general y no solamente los militantes del partido.

“Morena tiene una forma de elegir a sus coordinadores en este momento que es a partir de encuestas”, señaló.

Sin embargo, subrayó que el respaldo ciudadano obtenido mediante una encuesta no sustituye la responsabilidad de los partidos de presentar candidatos sin antecedentes que puedan comprometer su desempeño público.

Explicó que la propuesta impulsada por su Gobierno contempla que los partidos políticos puedan solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) una revisión de sus candidatos antes de registrarlos.

El instituto electoral, a través de una comisión, podría consultar al Gabinete de Seguridad federal, a las fiscalías estatales, a la FGR y a la UIF, para determinar si existen antecedentes relevantes.

“Estas instituciones, pues, tienen que dar toda la información correspondiente a la persona”, explicó.

No obstante, la Presidenta aclaró que la decisión final sobre la postulación permanecería en manos del partido político.