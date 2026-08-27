CRT aprueba lineamientos de audiencias

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los nuevos lineamientos en materia de derechos de las audiencias, en medio de cuestionamientos de medios de comunicación y organizaciones que advirtieron sobre un posible riesgo de censura gubernamental.

El pleno del organismo avaló las disposiciones después de concluir, el pasado 21 de agosto, una consulta pública en la que participaron alrededor de ocho mil personas. Durante una conferencia de prensa, Norma Solano, titular de la CRT, rechazó que la normativa pueda utilizarse como una herramienta de censura contra los medios de comunicación.

“¿Los lineamientos buscan censurar a los medios? No, falso (...) lo que tutela este mecanismo es que el medio siempre responda a su audiencia”, afirmó.

El Dato: La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión reconoció el aval de los lineamientos y destacó que buscan equilibrar la regulación con libertad editorial y de expresión.

El documento aprobado incorporó al menos tres modificaciones respecto al proyecto sometido originalmente a consulta. Uno de los principales cambios se realizó en el artículo 12, que inicialmente establecía que los medios debían adoptar medidas para evitar la difusión de información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”.

La redacción fue sustituida por una disposición que sostiene que los medios deberán “adoptar las medidas necesarias para preservar la pluralidad y veracidad de la información”.

Otro ajuste se relaciona con la intervención de la propia CRT en los procedimientos derivados de quejas de las audiencias. En el proyecto original se contemplaba que el organismo pudiera intervenir en cualquier momento durante el procedimiento. La disposición fue modificada para establecer que la comisión únicamente podrá participar cuando los medios de comunicación no atiendan los recursos presentados por sus audiencias.

Con estos cambios, el organismo busca establecer mecanismos para garantizar los derechos de las audiencias sin asumir directamente funciones de supervisión sobre los contenidos periodísticos, de acuerdo con la explicación ofrecida por la titular del organismo.

La aprobación de los lineamientos mantiene abierto el debate sobre los límites entre la protección de los derechos de las audiencias, la responsabilidad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, particularmente ante las preocupaciones expresadas durante el proceso sobre una eventual intervención del Gobierno federal en los contenidos que se difunden en radio y televisión.

La comisión avaló los lineamientos generales, pero decidió acotar su intervención sólo cuando se incumplan los procedimientos de atención a quejas, además de asegurar que no revisará contenidos, decisiones editoriales, ni determinará qué noticias son verdaderas o falsas.

“La CRT no revisa contenidos y las decisiones editoriales de los programas son responsabilidad de los medios, conforme a sus propios principios, valores y criterios”, aseveró Norma Solano.

Este hecho se da en un contexto de debate sectorial, donde organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), la Asociación de Internet MX (AIMX) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), han emitido alertas sobre los potenciales riesgos que podría representar.

De acuerdo con la titular de la comisión, se hicieron ajustes a la intervención de la CRT, por ejemplo, en el tema de Libertad de expresión, contenido en el Artículo 12 del reglamento, donde se eliminó el elemento de no “difundir información falsa y descontextualizada” a fin de evitar especulaciones sobre atentar contra el libre ejercicio informativo.