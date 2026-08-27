Romero y las alianzas

Que no perdamos de vista, nos piden —aunque Morena robe cámara con su desfile de coordinadores— que la destapadera de candidatos también comienza a darse desde el PAN, donde ayer el dirigente nacional Jorge Romero dejó ver veladamente que, por ejemplo en Baja California Sur, el diputado federal Francisco Pelayo seguramente será el elegido; sin embargo, nos subrayan, lo más relevante no fue tanto el espaldarazo a Pelayo sino el colmillo que terminó mostrando Romero, pues declaró —dicen, sólo para no verse tan mal— que sí escuchará a las dirigencias y a la militancia en cada estado para decidir a quién poner como candidata o candidato en 2027, peeero, sí dejó claro que la decisión final será del Comité Ejecutivo Nacional del blaquiazul —o sea, de él—. Por cierto que ya muchos notaron que eso de ir solitos en los próximos comicios puede que no sea tan cierto, ya que aunque señaló que la prioridad panista será la de competir únicamente bajo sus siglas, habrá un análisis de la realidad de cada estado. ¿Le hará caso a Alito?