Dirigencia guinda se deslinda: “Sus acciones serán su responsabilidad”

La decisión de Enrique Inzunza Cázarez de separarse del grupo parlamentario de Morena, pero conservar su escaño en el Senado, generó una serie de reacciones dentro del partido, que se deslindó por completo del sinaloense al señalar que, ahora, “sus acciones serán su responsabilidad”.

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, señaló que el partido había planteado la posibilidad de que el legislador se separara temporalmente de su escaño, pero Inzunza no comunicó previamente a la dirigencia su decisión de dejar el grupo parlamentario.

Por ello, explicó que, a partir de su determinación de separarse de la bancada, el partido no puede asumir responsabilidad por las decisiones que tome.

El dato: EL ANUNCIO se dio en el contexto de la segunda licencia que solicitó Rubén Rocha, otro señalado por EU, tras un breve regreso de 32 horas al frente del Ejecutivo estatal.

“Al determinar el separarse del grupo parlamentario, desde ahora sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal”, dijo.

“Queríamos que pidiera licencia”, sostuvo Montiel Reyes al ser cuestionada sobre la situación del senador, tras recordar que “nadie está por encima del movimiento y de nuestra causa”.

Sobre si Inzunza debe continuar en el partido, señaló que lo analizará cuando se reúna con los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).

22 horas de licencia pidió Inzunza en mayo pasado

Por separado, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que al legislador se le planteó solicitar licencia y dejar el escaño para que su suplente ocupara el cargo.

“Se le hizo una invitación. Él no la atendió y decidió de manera personal separarse del grupo (parlamentario). Respetamos eso”, declaró, tras rechazar que hubiera presión del partido para obligarlo a abandonar la bancada: “No, no, nosotros no. Es una decisión personal”.

El legislador también señaló que cualquier determinación sobre la permanencia de Inzunza en Morena corresponde a los órganos partidistas. Señaló que, una vez conocida la determinación del senador, la bancada ha optado por respetarla y concentrarse en su agenda legislativa.

El senador morenista Higinio Martínez, quien se perfila para presidir el Senado, pidió respetar la decisión y sostuvo que separarse de la bancada no implica dejar de ser legislador: “Es la decisión personal que tomó. Está en su derecho y yo no la voy a cuestionar porque está en su derecho”.

Imelda Castro Castro, recién nombrada coordinadora de Defensa de la Transformación para Sinaloa, también tomó distancia de Inzunza y sostuvo que lo congruente era que solicitara licencia, al tiempo que cuestionó que mantenga el fuero constitucional mientras enfrenta investigaciones.

“Él debió haber pedido licencia desde hace más de 100 días, que se dieron las acusaciones desde el 29 de abril. Lo congruente es que pida licencia esté en el grupo parlamentario que esté (...) El que nada debe, nada teme ¿Por qué aferrarse al fuero constitucional?”.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, evitó emitir una postura sobre la permanencia de Inzunza Cázarez y afirmó que corresponde al propio legislador y a su grupo parlamentario valorar la situación: “Es la paz. No me voy a meter con ningún senador, no actuaré con imprudencia. Será la Cámara de Senadores la que decida y él, en lo personal, el que decida si mantiene su posición”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hizo referencia al llamado realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó que cada integrante del movimiento debe evaluar si su permanencia o actuación contribuye o afecta al proyecto político.

Oposición acusa “simulación” en salida

| Por Tania Gómez | y Claudia Arellano

Legisladores de oposición coincidieron en que la separación del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada de Morena fue una “simulación”, y exigieron que tanto él como el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pongan a disposición de las autoridades para ser extraditados a Estados Unidos.

“Lo del senador Inzunza es una simulación separarse de Morena y estar en el Senado de la República, es la incongruencia de Morena, que siempre lo hemos dicho, es igual al caso del exgobernador Rubén Rocha Moya”, dijo el senador priista Pablo Guillermo Angulo.

El legislador planteó que el sinaloense deje su cargo y se entregue a las autoridades y cuestionó la postura de Morena en el caso: Lo que debería hacer Inzunza es renunciar al Senado de la República, es ponerse a disposición de las autoridades y lo que tendrían que hacer las autoridades mexicanas es extraditar a Estados Unidos. ¿A qué le tiene miedo Morena? A que Inzunza o Rocha Moya vaya a Estados Unidos y señale que fue López Obrador quien dio las indicaciones de coludirse con el crimen organizado. Porque esos son los señalamientos que se están dando en el Senado”.

El Tip: políticos del PVEM y el PT, aliados de Morena, se pronunciaron por que el senador se aparte del cargo en la Cámara.

Federico Döring, vocero de los diputados federales del PAN, calificó como una “simulación” la decisión de separar a Inzunza de la bancada morenista y cuestionó que el senador conserve su cargo y, con ello, el fuero constitucional: “¿Creen que con separarlo de la bancada ya con eso van a poder eludir su responsabilidad como narcos del bienestar?”.

La diputada panista Paulina Rubio sostuvo que Morena pretende deslindarse políticamente de Inzunza al retirarlo de su fracción, pero consideró que esta decisión no cambiará la percepción de la ciudadanía sobre los vínculos que, consideró, existen entre integrantes de la Cuarta Transformación y el crimen organizado.

“La sociedad de México no olvidará que en la 4T son un gobierno que camina de la mano del crimen organizado. Podrán tratar de engañarse ellos mismos creyendo que limpian con eso la imagen de su narcopartido; sin embargo, en la memoria de todas y todos está que las estructuras del gobierno están corrompidas por elementos que integraron a sus filas que cogobiernan justamente con el narcotráfico”, sostuvo.

Sobre el cambio de administración en Sinaloa, con la llegada de Graciela Domínguez, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que esto no representa una ruptura con el gobierno de Rubén Rocha, sino un “gatopardismo” que podría mantener las mismas estructuras políticas frente a la crisis de seguridad que atraviesa la entidad.

También cuestionó la designación de Imelda Castro como coordinadora de los trabajos de Morena en Sinaloa, y afirmó que el partido mantiene al frente de su estructura estatal a integrantes del mismo grupo político identificado con el exgobernador: “Son de los mismos.... En Sinaloa los de Morena siguen con el equipo de @rochamoya_”.

En el mismo sentido, Paloma Sánchez, senadora del PRI por Sinaloa, cuestionó la definición de Imelda Castro como coordinadora para la transformación en la entidad y afirmó que su designación representa la continuidad del proyecto político de Rocha Moya.