Hacienda busca fortalecer recaudación y garantizar recursos para programas sociales: Édgar Amador

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, durante su participación en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

La política económica del Gobierno federal busca mantener la estabilidad financiera, fortalecer la recaudación y garantizar recursos para los programas sociales y proyectos prioritarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Durante su participación en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el funcionario presentó un panorama económico del país y los principales lineamientos que seguirá la Secretaría de Hacienda para el próximo periodo.

Finanzas sanas, programas sociales y abordar retos ante el panorama internacional, el enfoque de Hacienda

Amador Zamora señaló ante los legisladores que el objetivo es mantener finanzas públicas sanas, con una administración responsable de los recursos y una estrategia enfocada en fortalecer los ingresos del gobierno sin afectar a la población.

🔴 EN VIVO / V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENAhttps://t.co/8Fap4i3Wet — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) August 30, 2026

El titular de Hacienda destacó la importancia de mejorar los mecanismos de recaudación y combatir prácticas que afectan los ingresos públicos, con el propósito de contar con recursos suficientes para atender las prioridades nacionales.

Ante los diputados de Morena, explicó que el presupuesto federal debe continuar orientado hacia programas sociales, infraestructura y proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo económico del país.

El secretario también abordó los retos que enfrenta México ante el entorno internacional y la relación comercial con Estados Unidos, en particular las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y sus posibles efectos en la economía nacional.

#EnVivo Recibimos a Édgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en nuestra quinta Reunión Plenaria. https://t.co/K8UCdKs4ua — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 30, 2026

La participación de Amador Zamora formó parte de la reunión plenaria de Morena, en la que legisladores revisan los temas que integrarán su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones y reciben a integrantes del gabinete federal para analizar las políticas públicas del gobierno.

El funcionario llamó a mantener la coordinación entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión para avanzar en las prioridades económicas y presupuestales de la administración federal.

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