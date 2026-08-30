Higinio Martínez confía en que habrá consenso de Morena para llegar a presidencia del Senado

Higinio Martínez, entrevistado por los medios de comunicación a su llegada a la plenaria de senadores de Morena.

El senador Higinio Martínez Miranda, fundador de Morena en el Estado de México y con más de cinco décadas de trayectoria política, se declaró confiado en obtener el respaldo de su bancada para convertirse en el próximo presidente de la Mesa Directiva del Senado.

A su llegada este domingo a la Cámara Alta, el legislador mexiquense informó que la decisión se tomará durante la plenaria de Morena que se lleva a cabo hoy, alrededor de las 16:00 horas, y posteriormente la propuesta será sometida a consideración del Pleno para su ratificación.

Se compromete a actuar conforme al marco jurídico si gana presidencia; se dice “confiado” en que será así

Martínez Miranda recurrió a una analogía deportiva para describir el proceso interno y su larga trayectoria política.

¡Con el corazón a la izquierda y el compromiso intacto, iniciamos nuestra 5ª Reunión Plenaria en el Senado junto a la compañera Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación! 🇲🇽🤝

Afinamos el rumbo del Poder Legislativo para consolidar el Segundo Piso de la 4T. ¡Con el pueblo… pic.twitter.com/pT69Nz4zZL — Senadores Morena (@MorenaSenadores) August 30, 2026

“Esto es, miren, como el maratón de hoy. Yo llevo un maratón de cincuenta kilómetros, digo, cincuenta años en mi vida; espero ganar esta etapa hoy”, expresó.

El senador aseguró que enfrenta la contienda interna con optimismo y confió en conseguir el respaldo de sus compañeros de Morena.

“Confiado, soy optimista. Espero tener el respaldo de todas y todos los compañeros de Morena. Y este día y el día de mañana, pues, de todos los grupos parlamentarios”, abundó.

Aspecto del Senado de la República, en sesión. ı Foto: Cuartoscuro

En caso de ser elegido para suceder a Laura Itzel Castillo en la presidencia de la Mesa Directiva, Martínez Miranda afirmó que su principal compromiso será garantizar el funcionamiento institucional del Senado y actuar conforme al marco jurídico.

“Trabajar con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al Reglamento, es lo que tiene que hacer el presidente del Senado. Cumplir lo que dice la ley y darle el mismo trato y respeto a todas y todos los senadores”, expresó el legislador.

Buscará construir acuerdos

Respecto a la relación con los partidos de oposición, reconoció que las posiciones políticas corresponden a cada grupo parlamentario y no a la Mesa Directiva.

Higinio Martínez, de ser elegido presidente de la Mesa Directiva del Senado, relevaría a Laura Itzel Castillo, en foto. ı Foto: X: @LauraI_Castillo

Sin embargo, sostuvo que, desde la presidencia, buscaría mantener comunicación y construir acuerdos con todas las fuerzas representadas en la Cámara Alta.

“La política de las participaciones, de las posiciones políticas se deciden en los grupos parlamentarios, no en la Mesa Directiva, pero mi trabajo será consolidar, trabajar con ellos. Por supuesto, es con todos, con los 128 senadores y senadoras”, remarcó.

El morenista confirmó que ya ha sostenido conversaciones con diversos integrantes de la bancada para buscar los consensos necesarios antes de la votación interna.

🔴Higinio Martínez habló sobre sus aspiraciones para presidir el Senado de la República y sustituir a Laura Itzel Castillo, cuya gestión concluye este lunes.



El morenista aseguró que espera “ganar esta etapa” en su trayectoria política. pic.twitter.com/4wxOOCYymI — Azucena Uresti (@azucenau) August 30, 2026

Extensa carrera política respalda a Higinio Martínez

Higinio Martínez llega a esta definición interna con una extensa carrera política. El texcocano ha sido tres veces diputado local en el Congreso del Estado de México, senador en tres Legislaturas y presidente municipal de Texcoco en dos ocasiones. También contendió por la gubernatura mexiquense en 1999.

Fundador de Morena en el Estado de México y uno de los principales referentes políticos del partido en la entidad, Martínez Miranda busca ahora encabezar el órgano de dirección del Senado para el próximo periodo legislativo.

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