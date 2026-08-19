Higinio Martínez busca la presidencia del Senado con respaldo de oposición: ‘espero unanimidad’

El senador de Morena, Higinio Martínez Miranda, afirmó que busca encabezar la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República mediante una fórmula de unidad, con el respaldo no sólo de su bancada y aliados, sino también de las fuerzas de oposición.

En medio de la disputa interna por la presidencia de la Cámara alta, que hasta ahora se perfila entre Higinio Martínez Miranda y el tabasqueño Oscar Cantón Zetina, el legislador mexiquense sostuvo que la definición deberá resolverse por unanimidad.

“Creo que la candidatura que salga, debe salir por unanimidad. Es una regla que yo suscribo; el que salga de los dos o alguien más debe salir por unanimidad”, señaló.

Martínez Miranda reconoció que la decisión todavía no está tomada y aseguró que mantiene comunicación constante con el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, a quien atribuyó tener “el pulso más completo” sobre las negociaciones.

“Estamos trabajando donde se debe trabajar, platicando donde tenemos que platicar, pidiendo opinión de donde tenemos que pedir opiniones y principalmente en mi caso estando en frecuente comunicación con el coordinador” Higinio Martínez Miranda, senador de Morena



El senador morenista Higinio Martínez durante una sesión ordinaria de la Cámara alta, en febrero de 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Higinio Martínez busca respaldo de la oposición

El senador mexiquense aseguró que, de resultar electo, buscaría que su eventual presidencia sea respaldada por todos los grupos parlamentarios y no únicamente por Morena.

“Yo espero por unanimidad, no sólo de los senadores de Morena, sino de todos los partidos”, afirmó.

Aunque reconoció que todavía no ha buscado formalmente el respaldo de las bancadas opositoras , dijo que primero pretende obtener el apoyo de su grupo parlamentario y de sus aliados para posteriormente dialogar con los demás partidos.

Martínez Miranda sostuvo que una presidencia del Senado implica representar a toda la institución y no sólo a una fuerza política.

“Yo tengo que trabajar para todos”, dijo.

En ese sentido, subrayó que mantendría una coordinación estrecha con Ignacio Mier, actual coordinador de Morena en la Cámara alta.

Ante cuestionamientos sobre el clima político al interior del Senado, Higinio Martínez ofreció garantizar el derecho de los legisladores y de los medios de comunicación a expresarse libremente.

“Voy a respetar el derecho de todas y todos los senadores a hablar y decir lo que quieran”, afirmó.

El senador también rechazó la posibilidad de permitir actos de violencia dentro del recinto y sostuvo que, como eventual presidente de la Mesa Directiva, tendría entre sus responsabilidades evitar cualquier confrontación física.

“ No puede haber violencia, no puede haber violencia . Y en eso es parte de mi trabajo”, enfatizó.

Cuestionado sobre si pediría al senador Oscar Cantón Zetina que decline sus aspiraciones, evitó pronunciarse en esos términos y dejó la definición en manos de la coordinación parlamentaria.

“Yo creo que en su momento ya, haciendo el resumen, el coordinador tendrá que decirnos por dónde van las cosas”, respondió.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado. ı Foto: Captura de Pantalla

La elección de la Mesa Directiva del Senado se realizará durante la reunión plenaria de Morena, el próximo 31 de agosto.

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