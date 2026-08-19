Aprueba Comisión Permanente renuncia de la magistrada Mónica Soto

Con 26 votos a favor, 5 en contra del PAN, PRI y MC, y 5 abstenciones del PAN, la Comisión Permanente del Congreso aprueba la renuncia de la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso.

La decisión parlamentaria se registró en medio de apoyos del oficialismo, pero críticas de la Oposición por la decisión de la abogada originaria de Baja California Sur, quien llegó en noviembre de 2016 al cargo impulsada por el PRI.

Las críticas se centraron, principalmente, en determinar cuál era la justificación de “causa grave” que dicta la Constitución para que Soto considerara dejar el cargo que concluía hasta octubre de 2028.

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FGR