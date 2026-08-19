Omar García Harfuch y Monteoliva refuerzan coordinación antidrogas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, en la que abordaron la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. El encuentro ocurrió en Buenos Aires durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que concentra esta semana a autoridades de seguridad de más de un centenar de países.

La plática tuvo como ejes el intercambio de experiencias y la continuidad de las políticas contra organizaciones delictivas. “Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante”, escribió Monteoliva.

Monteoliva fijó además la postura de su administración frente a esos grupos criminales. “Con los narcos no se negocia. Se los combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo”, señaló en un mensaje en redes sociales tras la conversación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La IDEC 2026 reúne a más de 500 participantes de 110 países. La conferencia comenzó el 18 de agosto y concluirá el día 20, con Argentina y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) como co-anfitriones. Durante las sesiones se abordan mecanismos para agilizar el intercambio de inteligencia, fortalecer la coordinación entre autoridades y enfrentar delitos como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el narcoterrorismo.

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FGR