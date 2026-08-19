Hugo Eric Flores alista licencia en San Lázaro; dejará acéfala la Sección Instructora

Hugo Eric Flores alista para este miércoles pedir licencia como diputado federal, lo que dejará acéfala la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el órgano que tiene bajo análisis la solicitud de declaración de procedencia contra Alejandro “Alito” Moreno.

La Sección Instructora está integrada por cuatro diputados. Al inicio de la 66 Legislatura fueron designados Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, de Morena; Germán Martínez, del PAN, y Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM. En septiembre de 2025, el Verde sustituyó a Bolaños -quien pasó a la Mesa Directiva- por Ruth Maricela Silva.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que si el diputado solicita licencia, como está previsto, la bancada definirá a su sustituto durante su reunión plenaria del 30 de agosto, antes del inicio del periodo ordinario de sesiones.

Así, Hugo Eric Flores entraría en vigor su licencia a partir del 31 de agosto.

Entre los nombres que se han mencionado para ocupar la presidencia está Sergio Gutiérrez, expresidente de la Mesa Directiva y cercano a Monreal.

Su eventual llegada colocaría al frente de la Sección a un diputado distinto de quien condujo durante casi dos años la revisión del expediente de Moreno.

La solicitud presentada por la Fiscalía de Campeche en contra de “Alito” Moreno sigue vigente y Flores había anticipado que el procedimiento podría ser resuelto en septiembre.

La Sección Instructora no decide por sí sola el retiro del fuero, sino que revisa las pruebas y elabora una resolución sobre la procedencia de la solicitud. Si determina que existen elementos para retirar la protección constitucional, el asunto pasa al Pleno de la Cámara para que éste resuelva.

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FGR