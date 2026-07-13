PAZ y Somos México debutan en el INE con críticas a la seguridad y al sistema electoral

Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, y Hugo Eric Flores Cervantes, de Paz

En su primera participación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) como representantes de los nuevos partidos políticos nacionales, Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, y Hugo Eric Flores Cervantes, de Paz, delinearon las principales banderas de sus organizaciones con críticas al sistema político, al proceso electoral y a las condiciones de seguridad que enfrenta el país.

Tras rendir protesta de manera presencial, Acosta Naranjo centró su discurso en la necesidad de recuperar las instituciones democráticas y llamó a cortar cualquier vínculo entre el poder público y la delincuencia organizada.

“Es urgente separar al poder público de cualquier lazo y complicidad con la delincuencia organizada; sin ello no tenemos futuro social ni democrático, no tendremos ni República, ni paz, ni libertad”, afirmó.

El representante de Somos México sostuvo que la presencia del crimen organizado en la vida pública representa uno de los principales desafíos para el país y advirtió que, mientras persista esa relación, será imposible consolidar un régimen democrático.

En materia electoral, también pidió al INE intervenir para frenar conductas que, a su juicio, ponen en riesgo la equidad de las contiendas.

“Urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa de la delincuencia organizada en las elecciones”, expresó.

Acosta Naranjo aseguró que el nuevo partido defenderá su identidad frente a los intentos de modificarla.

“Se intenta imponernos cambiar de nombre, lema y color, pero nosotros libremente decidimos que orgullosamente somos México”, declaró al cierre de su mensaje.

En su intervención durante la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del INE, @acostanaranjo señaló que #SomosMx es una alternativa plural y ciudadana comprometida con la recuperación de la democracia, las libertades y las instituciones.



"Somos oposición, sí, sin… pic.twitter.com/S1uoOyPJ8s — SomosMxMexico (@SomosMxMexico) July 13, 2026

Asimismo, reiteró que el instituto político buscará convertirse en una alternativa rumbo a las elecciones de 2027 y 2030.

En contraste, Hugo Eric Flores Cervantes, representante del partido Paz, enfocó su intervención en la crisis de seguridad y en la necesidad de reconstruir el sistema democrático a partir de la pacificación del país.

Advirtió que la violencia representa una amenaza directa para la democracia mexicana.

“El régimen democrático está en peligro si no alcanzamos la paz”, señaló, al sostener que la inseguridad limita el ejercicio pleno de los derechos políticos y ciudadanos.

Hoy rendí protesta como representante del Partido PAZ ante el @INEMexico.



Asumo esta tarea con la convicción de defender la democracia, fortalecer nuestras instituciones y velar por el respeto a la legalidad.



Ese será siempre mi compromiso con México. 🇲🇽#HugoEricFlores pic.twitter.com/iyJUeLcPvs — Hugo Eric Flores Cervantes (@HugoEricFlores) July 13, 2026

Flores también cuestionó el funcionamiento del sistema de partidos en México y denunció la intervención de diversos actores en la vida interna de los institutos políticos.

Afirmó que “han metido la mano” en el sistema de partidos, lo que, dijo, ha distorsionado la competencia política y debilitado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Durante su mensaje, recordó además el proceso que vivió la organización política que encabezó años atrás, al referirse al registro que obtuvo y posteriormente perdió, experiencia que utilizó para señalar que su nuevo partido regresa con la intención de consolidarse dentro del sistema político nacional.

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LMCT