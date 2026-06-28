Somos MX celebra registro como partido; promete ‘separar’ Gobierno y crimen organizado y dar espacios a activistas

Somos MX celebró registro como partido político con evento desde el Monumento a la Revolución.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos MX, celebró que esta organización alcanzó el registro como partido político con un evento multitudinario desde el Monumento a la Revolución, desde donde delineó las bases de su proyecto político, entre ellas la “separación” del Gobierno y el crimen organizado y la apertura de candidaturas a activistas.

En un mensaje ante simpatizantes durante el festejo por su registro, Acosta Naranjo calificó el mismo como un triunfo ante lo que, acusó, fue una resistencia del Gobierno federal de permitirle “existir como organización”.

“Ganamos, compañeros. A pesar de que el Gobierno de la República no quería que tuviéramos la oportunidad de existir como organización”, dijo el presidente de Somos MX.

En este sentido, el líder de la organización aseguró que, ahora que se conformarán como partido político, será una de sus prioridades “restaurar la república democrática en México”.

Abrir espacios a activistas, relevo generacional y “separar” Gobierno del crimen, su agenda

Entre las principales líneas de acción de Somos MX, Acosta Naranjo aseguró que se separarán “las funciones del gobierno de las funciones de la delincuencia organizada”.

Lo anterior debido a que, acusó, “hoy se ha fusionado la delincuencia, el partido gobernante y las funciones del Estado democrático”.

Entre consignas de ”¡Sí se pudo!” y ”¡Fuera Morena!”, simpatizantes de @SomosMxMexico se reunieron este domingo en el Monumento a la Revolución



El encuentro sirvió para celebrar que el INE autorizó el inicio de su proceso para convertirse en partido político pic.twitter.com/4EOOnge0xv — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 28, 2026

Asimismo, Acosta Naranjo adelantó que Somos MX reservará el 20 por ciento de sus candidaturas para activistas, madres buscadoras y defensores de derechos humanos. El objetivo, aclaró, es que estos grupos lleguen al Congreso y a otros espacios.

También, destacó que el partido buscará una renovación generacional, a partir de reservar una tercera parte de las candidaturas a militantes de menos de 35 años.

Finalmente, destacó que los dirigentes, como él, no podrán ser candidatos, sino que, por el contrario, “van a ser los ciudadanos los que van a elegir a quienes nos representen”.

Oposición necesita “hacer una autocrítica”, destaca

Guadalupe Acosta Naranjo reconoció que la oposición falló en ser un contrapeso, y pidió “hacer una autocrítica” para construir una mejor alternativa política.

“Parte muy importante de lo que hoy estamos viviendo tiene un origen en los errores que se cometieron en el pasado reciente. [...] No basta con criticar a Morena; tenemos que ser mejores. Tenemos que construir las políticas que permitan salir del desastre nacional”, expresó Acosta Naranjo.

Finalmente, el presidente de Somos MX hizo un llamado a simpatizantes a “recuperar la república” y “recuperar la democracia”.

“Aquí estamos, amigos. Vamos a dar la batalla. ¡Que viva Somos México! ¡Que viva México!”, concluyó el presidente de la organización.

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